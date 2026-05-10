O&M Hostos y Oasis Christian School a la final del Cibao en la U15 masculina

Elias Estrella, portero del Oasis Christian School, ataja un balón en la ronda de penales ante el Colegio De la Salle Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El O & M Hostos y el Oasis Christian School avanzaron a la final de la zona Norte de la categoría U15 masculina de la Copa Malta Morena de Fútbol, tras sus victorias del fin de semana en el campo alterno del Cibao FC de esta ciudad.

Guillermo López marcó al minuto 21 el único gol del encuentro para darle el triunfo al O & M Hostos sobre el Instituto Da Vinci en la primera semifinal cibaeña de la categoría.

Estrella se creció

En la segunda semifinal, el portero Elías Estrella se creció con dos atajadas en la tanda de penales para darle la victoria al Oasis Christian School sobre el Colegio De La Salle Santiago.

Luego de los 50 minutos reglamentarios y los 10 de reposición, el partido terminó empatado a un gol por bando. Jaime Díaz abrió el marcador al minuto nueve para La Salle Santiago, pero al 21 llegó la respuesta de Thiago Rodríguez con el empate.

La tanda de penales concluyó 4-2 a favor de los Lions, que ahora se enfrentarán a las Panteras del O & M Hostos la próxima semana para definir quién enfrentará al Babeque Secundaria en la final nacional, programada para el sábado 6 de junio.

La próxima semana también se definirán los clasificados a las finales nacionales, con partidos a celebrarse en el campo alterno del Cibao FC.