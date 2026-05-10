Mbappé no entra en la lista del Real Madrid contra el Barcelona

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El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria para enfrentarse este domingo al Barcelona en el Clásico de Liga que puede decidir el campeonato, según la lista publicada por el equipo merengue.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa ha decidido no contar con el astro francés, que está saliendo de una lesión muscular.

"Se está recuperando de la lesión. Ayer no llegó a hacer todo el entrenamiento", explicó a la AFP una fuente del club español.

"Sigue en su proceso" de recuperación, añadió la misma fuente.

Su ausencia podría volver a relanzar la polémica, que ya envolvió al jugador el pasado fin de semana al saberse que había viajado a Italia cuando su equipo jugaba el domingo pasado un partido crucial contra el Espanyol para intentar retrasar el título liguero del Barça.

"Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar", defendió entonces Arbeloa al jugador, que tenía permiso de club.

La imagen del jugador saliendo del centro de entrenamiento del Real Madrid tras conocerse el jueves el altercado entre sus compañeros Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, no contribuyó a mejorar su imagen a ojos de los aficionados merengues.

Los dos jugadores fueron sancionados con una fuerte multa de 500.000 euros (589.000 dólares), pero no recibieron ningún castigo deportivo por parte del club.

- Valverde baja, Tchouaméni dentro -

Valverde, que sufrió un traumatismo craneoencefálico a consecuencia del incidente, es baja para el partido contra el Barça, pero Tchouaméni está convocado para el encuentro como había adelantado el sábado Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Arbeloa también volvió a defender a Mbappé: "Que se quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una situación para poner las cosas fuera de lugar".

"Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid cuando lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo (el PSG)".

"Todos hemos visto a Kylian de pequeño con el chándal del Real Madrid", añadió Arbeloa, recordando que el club merengue era el equipo de los sueños de Mbappé.

El Real Madrid visita este domingo al Barcelona en un clásico liguero, en el que al conjunto azulgrana le basta con un empate para proclamarse campeón por segundo año consecutivo.

Líder a once puntos del Real Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha, sólo una victoria de los merengues les permitiría alargar la espera del Barça y apurar sus remotas posibilidades de dar la vuelta al campeonato.

gr/