Yamal, Raphinha, Fermín, Pedri, Joan García: los protagonistas del título del Barça

Los jugadores del FC Barcelona celebran el título de Liga con los directivos Joan Laporta y Rafa Yuste a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. ( EFE )

El Barcelona conquistó su segundo título liguero -el 29º de su historia- gracias al genio de Lamine Yamal, la velocidad de Raphinha, la dirección de Pedri, el empuje de Fermín y a las acciones bajo palos de Joan García.

Yamal, suma y sigue

A sus 18 años, el 10 se ha convertido en la piedra angular del ataque azulgrana. El canterano barcelonista regatea y asiste a sus compañeros de manera magistral, además de marcar cada vez más goles con un total de 24 tantos en esta temporada, 16 de ellos en LaLiga, y 18 pases de gol, 12 de ellos en el campeonato nacional.

Yamal no sólo aporta en ataque, sino que muchas veces retrocede su posición para ayudar a Pedri a organizar el mejor ataque del campeonato español.

"Ha crecido mucho y está mejorando en defensa. Es un fantástico profesional", dijo Hansi Flick en diciembre pasado.

A pesar de su juventud, es ya uno de los líderes del vestuario azulgrana y tras ganar el premio Laureus al mejor Jugador Joven del año, sigue apuntando al Balón de Oro.

Su temporada se ha visto lastrada por una lesión muscular, que le impide jugar los últimos encuentros de Liga, mientras confía en llegar a tiempo al Mundial.

Raphinha, el escolta de Lamine

El brasileño, cuestionado en su primera época en el Barça, ha seguido su senda ascendente desde la llegada la pasada temporada de Hansi Flick al banquillo.

El estilo ofensivo del alemán ha convertido al extremo brasileño en una de sus piezas básicas en ataque, aunque las lesiones hayan mermado su rendimiento esta temporada.

El extremo barcelonista se ha perdido hasta 19 partidos, 12 de ellos en el campeonato nacional.

Frente a los 38 goles marcados en la campaña anterior, Raphinha sólo ha podido transformar 19 goles, 11 de ellos en la Liga, y ha dado 8 asistencias.

Pese a ello, su velocidad y regate se han demostrado cruciales cada vez que ha estado en el campo.

"Es muy importante. Siempre lo he dicho. Lo echamos de menos cuando no está, lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo", dijo Flick del brasileño.

Pedri, el corazón del juego

Aunque las lesiones le han obligado a parar en algún momento de la temporada, dejando a su equipo huérfano, Pedri ha vuelto a ser el alma del juego azulgrana en el centro del campo.

"Pedri es especial. Es un gran jugador, mejora sin parar y es un líder", dijo de él al inicio de la temporada, el entrenador Hansi Flick.

"Cuando está en el campo, defiende y con el balón es increíble. Nos da control, más control del balón, y sabe exactamente dónde debe estar", añadió.

El canario, con una visión de juego privilegiada brilla como organizador, capaz de ver pases imposibles, con lo que ha repartido esta temporada once asistencias, ocho de ellas en LaLiga.

Pedri también ha marcado dos goles, aunque esa no sea su gran especialidad.

Fermín, una estrella ascendente

Centrocampista con mucha llegada, Fermín ha ido poco a poco encontrando su sitio en el Barcelona donde cada vez ha ido sumando más minutos y efectividad.

Su despliegue físico para alcanzar la portería contraria, pero también para presionar y recuperar balones han hecho de él una pieza crucial cuando ha estado sobre el césped.

Fermín, a punto de cumplir los 23 años, anotó esta temporada 13 goles, solo una menos que un delantero como Marcus Rashford.

Seis de sus anotaciones fueron en LaLiga, donde también repartió ocho de sus 16 asistencias, lo que le convierte en un gran contribuyente al juego ofensivo azulgrana.

Joan García, el muro

Fichado el pasado año procedente del Espanyol, Joan García ya se ha hecho con la portería del Barcelona, desplazando a Marc André Ter Stegen, al que las lesiones han martirizado.

El portero azulgrana ha recibido sólo 20 goles en 29 partidos, lo que hace de él uno de los menos goleados del campeonato español.

Joan García, que recientemente debutó con España, ha repartido paradas salvadoras como el vuelo a mano cambiada con el que salvó un balón que se colaba por la escuadra en el partido contra el Celta del 22 de abril.