El exfutbolista Gerard Piqué es multado en España por uso de información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española ha multado al exfutbolista Gerard Piqué con 200.000 euros (235.667 dólares) por usar información privilegiada en una operación de compra de empresas.

La CNMV también sancionó al empresario Francisco José Elías con 100.000 euros (118.000 dólares) por la misma operación, según publicó este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El órgano rector de las bolsas españolas considera que ambos cometieron unas infracciones "muy graves" por usar información privilegiada relativa a una compra de empresas.

Los hechos se refieren a la compra de la empresa Aspy Global Services, una compañía de prevención de riesgos laborales, por la empresa médica Atrys Health.

Elías, accionista en ambas empresas, habría comunicado a Piqué la intención de Atrys de comprar Aspy antes de que esta información se hiciera pública, permitiendo al exfutbolista comprar acciones de Aspy antes de la operación de venta.

Al producirse la compra de Aspy, Piqué habría "obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones", según la CNMV.

Para el organismo rector de los mercados de valores, se produjo un "abuso del mercado".

Recientes controversias

Tras un matrimonio de 12 años, Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán mediático tras su separación de la cantante colombiana Shakira (el 4 de junio de 2022), una ruptura marcada por acusaciones de infidelidad y una guerra de declaraciones a través de canciones de éxito mundial.

Esta situación escaló con la oficialización de su relación con Clara Chía, lo que generó un intenso escrutinio público y críticas en redes sociales.

El exfutbolista ha respondido a menudo con ironía en su programa de la Kings League, alimentando una narrativa de confrontación que ha mantenido su vida privada como tema tendencia de forma constante.

En el ámbito profesional y legal, Piqué se ha visto salpicado por la investigación de los "Supercopa Files", relacionada con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita a través de su empresa Kosmos.

La controversia se centra en el cobro de comisiones millonarias y presuntos conflictos de interés entre su rol como jugador activo y empresario en acuerdos con la Real Federación Española de Fútbol.

Recientemente, su nombre volvió a los titulares debido a las investigaciones judiciales sobre las cuentas de la Federación, lo que ha puesto bajo la lupa la transparencia de sus negocios deportivos.