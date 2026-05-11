Messi comanda la armada argentina: Scaloni presenta prelista para defender la corona mundialista

El atacante argentino Lionel Messi con el trofeo de campeón de la Copa Mundial tras vencer a Francia en la final, el domingo 19 de diciembre de 2002 en Catar. ( ARCHIVO/ AP )

El astro Lionel Messi encabeza la lista preliminar de convocados de la selección argentina de fútbol que defenderá el título de campeón en el Mundial de Norteamérica, divulgó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sin sorpresas, la nómina del DT Lionel Scaloni incluye a 55 jugadores de los que finalmente quedarán 26 en una lista depurada que se conocerá hacia el 30 de mayo.

Junto a Messi se incluye a los campeones del mundo Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julían Álvarez.

Otros campeones son Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso

Además de este grupo experimentado, Scaloni incluyó a figuras juveniles de destaca trayectoria en ligas europeas como Giuliano Simeone y Santiago Beltrán.

Los principales ausentes son Ángel Di María, que se retiró de la selección igual que Franco Armani y Juan Foyth, lesionado. Tampoco fueron convocados Ángel Correa y Paulo Dybala.

Argentina tendrá su primer partido en el Mundial el 16 de junio en el Arrowhead Stadium en Kansas City (EEUU) adonde enfrentará a Argelia por el Grupo J que integran junto a Austria y Jordania.

La tercera estrella

El camino de Argentina en Catar 2022 comenzó con un estrepitoso e inesperado revés que puso a prueba el temple del grupo: una derrota 2-1 ante Arabia Saudita que cortó una racha de 36 partidos invictos.

Sin embargo, aquel tropiezo activó el "modo supervivencia" del equipo de Lionel Scaloni, que se vio obligado a ganar "finales" prematuras ante México y Polonia para liderar el Grupo C.

En la fase de eliminación directa, la Albiceleste superó a Australia en octavos y sobrevivió a una batalla de alta tensión contra Países Bajos en cuartos, definida en una tanda de penales donde emergió la figura del "Dibu" Martínez.

En la recta final, la selección argentina alcanzó su pico de rendimiento con una exhibición de fútbol ante Croacia en semifinales (3-0), liderada por una versión histórica de Lionel Messi.

La gran final contra Francia fue calificada por muchos como la mejor de la historia; tras un empate 3-3 lleno de dramatismo en 120 minutos, Argentina mostró mayor jerarquía en los penales.

Con Montiel anotando el cobro definitivo, Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en el Estadio de Lusail, bordando la tercera estrella en el escudo argentino y consagrando una gesta que unió a todo un país tras 36 años de espera.