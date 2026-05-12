Flick sobre Lamine Yamal y una bandera palestina: "Son cosas que no me gustan"

Lamine Yamal ondea una badera palestina durante las celebraciones del Barcelona. ( FUENTE EXTERNA )

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, dijo que habló con Lamine Yamal después de que el jugador azulgrana ondeara una bandera palestina durante las celebraciones por el título de Liga el lunes.

"Son cosas que normalmente no me gustan", dijo Flick este martes en la rueda de prensa previa al partido de la 36ª jornada de Liga contra el Alavés el miércoles.

"Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad", añadió Flick, preguntado por el gesto de su jugador.

"Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que el público espera de nosotros", reiteró el técnico azulgrana.

Durante el desfile de celebración del título de LaLiga el lunes por las calles de Barcelona, Lamine Yamal ondeó una bandera palestina desde el autobús en que se encontraban los jugadores azulgranas.

"Cuando veo a la gente, al público, en las calles, emocionados, las sensaciones fueron increíbles. Fue todo muy emotivo", dijo Flick.

"La gente está muy contenta de haber conseguido este título, el segundo consecutivo, y para eso estamos aquí, para jugar al fútbol, para hacer que la gente esté feliz y contenta", explicó Flick.

Estruendosas celebraciones

Las celebraciones por el 29º título de Liga del FC Barcelona comenzaron el domingo 10 de mayo de 2026, inmediatamente después de vencer al Real Madrid 2-0 en el Spotify Camp Nou.

La victoria, sellada con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, desató una fiesta en el propio estadio y en puntos emblemáticos como la Plaza de Cataluña, donde miles de aficionados se reunieron con banderas y bengalas bajo la vigilancia de un amplio despliegue de seguridad.

El lunes 11 de mayo, la ciudad se tiñó de azulgrana con una rúa multitudinaria que congregó a cerca de 750,000 personas en las calles.

Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron Barcelona en un autobús abierto que partió del estadio a las 5pm hora local, pasando por vías principales como la calle Balmes y el Paseo de Gracia.

Durante el trayecto, los futbolistas compartieron con la afición los trofeos de La Liga y la Supercopa de España, en un ambiente festivo marcado por cánticos y la fuerte conexión entre la plantilla de Hansi Flick y sus seguidores.