La Copa Malta Morena celebra sus partidos de cuartos de final

Babeque y Conexus abren la jornada de cuartos de final de la Copa Malta Morena de Fútbol. ( FUENTE EXTERNA )

La emoción de la Copa Malta Morena 2026 continúa este sábado con la celebración de los partidos de cuartos de final de la rama masculina, en una intensa jornada que tendrá como escenario el campo alterno del Cibao FC, en Santiago de los Caballeros.

Los mejores equipos escolares del torneo buscarán asegurar su boleto a las semifinales en una cartelera que reunirá talento, pasión y un alto nivel competitivo.

La acción comenzará a las 9:00 de la mañana con el enfrentamiento entre Babeque y Conexus, en un duelo que promete gran dinamismo ofensivo y mucha intensidad desde el pitazo inicial.

Posteriormente, a las 10:45 de la mañana, CEFAM se medirá ante el Colegio de La Salle Santo Domingo, en un partido donde ambos conjuntos intentarán imponer su estilo para avanzar a la siguiente ronda.

La tercera jornada de los cuartos de final está pautada para la 1:30 de la tarde, cuando Saint Michael´s School choque frente al Carol Morgan School, dos tradicionales programas colegiales que llegan a la etapa con aspiraciones de campeonato.

En el último enfrentamiento de cuartos de final a partir de las 3 de la tarde se dará el esperado enfrentamiento entre el Da Vinci y el Instituto Iberia, equipos que han mostrado gran nivel durante el torneo y que buscarán completar el cuadro semifinalista.

La final del cibao U15

O&M Hostos y Oasis Christian School se verán las caras a partir de las 4:45 de la tarde en la final del cibao en la categoría U15 masculina, para ganarse un puesto en la gran final de la categoría que será celebrada el próximo sábado 6 de junio.

La Copa Malta Morena 2026 continúa consolidándose como la principal plataforma del fútbol escolar en la República Dominicana, reuniendo a cientos de jóvenes talentos de distintas regiones del país en un ambiente de sana competencia y desarrollo deportivo.