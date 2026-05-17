Adiós a Griezmann, triunfo del Real Madrid y drama total en la lucha por el descenso

El brasileño Vinicius Jr. sacó la cara por el Real Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

La leyenda del Atlético Antoine Griezmann disputó este domingo sus últimos minutos ante su afición frente al Girona (1-0) y recibió un emotivo homenaje en el Metropolitano, mientras que un gol de Vinícius dio la victoria en Sevilla (1-0) al Real Madrid.

Al borde de las lágrimas a su llegada al estadio, Griezmann, de 35 años, se despidió de sus aficionados al término de su partido número 500 de Liga con la camiseta rojiblanca, y probablemente de su penúltimo encuentro en Europa, antes de volar este verano a Orlando, en Estados Unidos.

"Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Ahora se me va mi hermano. El máximo goleador del Atlético de Madrid... Gracias por alegrarnos todos los días. En los momentos difíciles siempre sale Antoine y nos saca una sonrisa", señaló un emocionado Koke, capitán del Atlético.

Los nueve partidos disputados en horario unificado este domingo -a excepción del FC Barcelona-Betis (19H15 GMT)- no despejaron demasiadas incógnitas para la 38ª y última fecha el próximo fin de semana, que Girona (18º) y Mallorca (19º) iniciarán en posiciones de descenso y acompañarían a segunda a un Real Oviedo que perdió en casa con el Alavés (1-0).

En la pelea por la salvación, la victoria del Levante ante el Mallorca (2-0) dejó en una situación muy comprometida al conjunto bermellón de Martín Demichelis a falta de una fecha para el final de la Liga.

El Mallorca deberá ganar al Oviedo el sábado y esperar otros resultados, de igual modo que el Girona ante el Elche, después de que el conjunto catalán de Míchel perdiese en el Metropolitano 1-0 ante el Atlético de Madrid con gol de Ademola Lookman.

En la zona alta, el Villarreal perdió 2-0 en Vallecas ante el "EuroRayo", que jugará la final de la Conference League ante el Crystal Palace, y el Submarino Amarillo pugnará por la tercera posición en la tabla con el Atlético en la última fecha.

Dos históricos que sellaron su presencia en primera la próxima temporada fueron el Espanyol tras ganar 2-1 a Osasuna, y el Valencia, que venció en un espectacular partido 4-3 en San Sebastián a la Real Sociedad.

Salvados a una fecha del final, los pericos y el conjunto che podrían incluso clasificar a Conference League al término de la temporada.

Asistencia de Mbappé

También está salvado el Sevilla a pesar de su derrota ante un Real Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos el delantero francés Kylian Mbappé a pesar de su polémica con su entrenador Álvaro Arbeloa el jueves.

El capitán de la selección francesa había criticado la decisión de Arbeloa de dejarlo en el banquillo ante el Oviedo, ya descendido, cuando estaba listo para jugar, asegurando que su entrenador le había dicho que era "el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Gonzalo, Vinicius y Mastantuono". Algo que el DT merengue negó haber dicho minutos después.

Mbappé, jugador más decisivo de club blanco con 41 goles en 42 partidos en todas las competiciones, 24 de ellos en Liga, ha sido objeto de críticas por parte de la prensa española y por una gran parte de la afición merengue, que le reprocha una actitud demasiado individualista.

Este domingo dio el pase de gol a Vini en el minuto 14 en el Sánchez Pizjuán.

Le quedará un último partido por disputar, el próximo domingo contra el Athletic Club, para intentar reconquistar al público madrileño, antes de incorporarse a los Bleus para su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).