Copa Malta Morena define sus semifinalistas en la U18 masculina

Momento de acción del partido entre CEFAM y Colegio De la Salle Santo Domingo por el pase a las semifinales de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos de Conexus, CEFAM, Carol Morgan y DaVinci sellaron este sábado su clasificación a las semifinales de la rama masculina U18 de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026, tras salir airosos en los partidos de cuartos de final celebrados en el campo alterno del Cibao FC, en esta ciudad.

La jornada estuvo marcada por partidos cerrados, grandes actuaciones defensivas y definiciones dramáticas.

En el primer encuentro de la cartelera, Conexus logró avanzar tras superar a Babeque en una emocionante definición por penales.

Luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y en los 10 minutos de tiempo extra, el conjunto de Conexus mostró mayor efectividad desde los once pasos para imponerse 4-3 y asegurar su boleto a la siguiente ronda, respaldado por un par de grandes atajadas del portero Salvador Cienfuegos.

En el segundo partido, CEFAM consiguió una cerrada victoria 1-0 sobre La Salle SD en un enfrentamiento muy disputado de principio a fin. El gol del triunfo fue anotado por Cristopher Rodríguez al minuto 64, durante el tiempo extra.

Más adelante, el Carol Morgan School mostró contundencia para derrotar 2-0 a Saint Michael´s y asegurar su pase a semifinales. El conjunto capitalino dominó gran parte del encuentro y logró capitalizar sus oportunidades ofensivas para encaminar la victoria.

Sebastián Ramírez fue la gran figura del partido al marcar un doblete, con goles en los minutos 37 y 60, para convertirse en el héroe de los Sharks.

En el cierre de la jornada, DaVinci venció 2-0 al Instituto Iberia en el último partido de la ronda de cuartos de final, aprovechando su dinamismo ofensivo y una sólida defensa para inclinar el encuentro a su favor.

El héroe del encuentro fue David Cabrera, quien logró un doblete al marcar en los minutos 24 y 52 para sellar la clasificación de su equipo.

Estos cuatro partidos definieron la ronda semifinal de la categoría, que será celebrada este domingo en el mismo escenario. La primera semifinal enfrentará a CEFAM y Conexus a partir de las 10:45 de la mañana, mientras que en el segundo duelo Carol Morgan se medirá ante DaVinci desde las 3:00 de la tarde.

O&M Hostos avanza a la final U15

O&M Hostos venció 3-1 al Oasis Christian School en la final del Cibao de la rama masculina U15 y se ganó el derecho de enfrentar a Babeque Secundaria, representante de la zona de Santo Domingo.

El primer gol del encuentro fue marcado por Fernando Tavares al minuto 22, mientras que Guillermo López aportó un doblete con anotaciones en los minutos 43 y 50. El único tanto del Oasis Christian School fue anotado por Marco Fernández al minuto 34.

Otros partidos del domingo

La jornada del domingo abrirá con la rama femenina y el enfrentamiento semifinal de la categoría U18 entre St. Joseph´s e Iberia. La segunda semifinal será celebrada a la 1:30 de la tarde entre Conexus y Sagrado Corazón de Jesús.

En el cierre de la jornada se disputará la final de la rama femenina U15 entre O&M Hostos y Anija, a partir de las 4:45 de la tarde.