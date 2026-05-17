VIDEO | Messi extiende racha goleadora en victoria del Inter Miami sobre Portland

Lionel Messi en acción con el Inter de Miami. ( ARCHIVO/ AFP )

Inter Miami venció 2-0 a Portland Timbers este domingo en la Major League Soccer (MLS) y firmó su primera victoria en el Nu Stadium, guiado por una actuación decisiva de Lionel Messi, quien anotó por cuarto partido consecutivo.

Messi, de 38 años, disputó los 90 minutos en su penúltima presentación con Las Garzas antes de incorporarse a la concentración de la selección de Argentina para defender el título de campeón mundial en Norteamérica 2026.





Telasco Segovia asistió a Leo Messi para abrir el marcador en la victoria 2-0 del Inter Miami sobre Portland Timbers.



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El equipo del técnico argentino Guillermo Hoyos se mostró como amplio dominador del encuentro y fue al minuto 30 cuando rompió el empate luego de una estupenda triangulación entre Luis Suárez, Telasco Segovia y Messi.

"No nos hicieron goles y eso es importante", dijo Hoyos en conferencia de prensa. "Se sumaron tres puntos importantes y logramos el primer triunfo en casa, es emocionante".

Messi definió de frente al arco ante un pase de taco de Segovia, que sumó su octava asistencia de la temporada.

A cuatro minutos del final de la primera parte, Messi sumó a la lista de asistencias, se quitó la marca de tres defensores y dejó completamente solo al internacional mexicano Germán Berterame, quien definió con remate fuerte y abajo.

"Trato de mantener la calma y seguir trabajando", comentó Berterame, quien entró en la lista preliminar de México para la Copa del Mundo.

"Quiero trabajar hasta el último partido y si Dios quiere estaré en la lista final".

Portland tuvo problemas para quitarle la pelota a Miami en la mitad de la cancha y cuando lo hizo, no tuvo claridad con el venezolano Kevin Kelsy quien se mostró como la principal arma en ataque.

Defensivamente, Inter Miami cumplió uno de sus grandes objetivos al mantener el arco en cero después de permitir 10 goles en los últimos cuatro partidos.

El encuentro estuvo marcado en la grada por la ausencia de la barra oficial de Inter Miami, La Familia, que no alentó al equipo en señal de protesta por la falta de atención de los jugadores en partidos anteriores.

La acción no fue bien recibida por Messi, quien en los minutos finales mostró inconformidad con la actitud de los aficionados.

Inter Miami alcanza el liderato de la Conferencia Este con 28 puntos, superando por un punto a Nashville con dos partidos más.

El cierre del calendario de la primera mitad de la temporada será el próximo domingo cuando reciba la visita de Philadelphia Union en Nu Stadium.

Mukhtar anota triplete

Nashville derrotó 3-2 a Los Ángeles FC en el cierre de la decimocuarta fecha con tres goles del alemán Hany Mukhtar.

El atacante, de 31 años, marcó a los minutos 12, 20 y 58 en un entretenido encuentro de ida y vuelta en el Geodis Park (Nashville).

El venezolano David Martínez y el gabonés Denis Bouanga anotaron para los visitantes.

Marc Dos Santos presentó su alineación estelar, incluyendo al surcoreano Son Heung-Min, quien disputó los 90 minutos.

LAFC suma su cuarta derrota consecutiva, incluyendo el 4-0 en condición de visitante frente a Toluca por las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.

Nashville mantiene el liderato de la Conferencia Este con 30 puntos, dos más que Inter Miami en la segunda posición.