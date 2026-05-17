Salcedo FC vence 2-0 a Cibao FC y acaricia el título de la LDF

Hansley Martínez de Salcedo (izquierda) disputa el balón contra Rivaldo Correa de Cibao FC. ( FUENTE EXTERNA )

El conjunto de Salcedo fc venció dos goles por cero a Cibao fc en la final de ida de la temporada LDF 2025-2026 dedicada in memoriam al señor Jose Rafael Abinader. El partido fue celebrado en el estadio Domingo Polonia de esta ciudad.

Las gradas del Domingo Polonia estuvieron reventadas y los fanáticos salcedenses disfrutaron del encuentro en todo momento.

La primera mitad fue muy pareja y ambos oncenos se respetaron demasiado en los primeros minutos del partido .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-17-at-184924-1-cdd14ce6.jpeg La fanaticada local celebra uno de los goles del Salcedo FC. (FUENTE EXTERNA)

Salcedo se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Daniel Jamesley al cuarenta y cinco más uno para irse al descanso con ventaja. Este tanto representó el número veinticinco para el ariete de la tropa celeste y máximo anotador de la actual temporada.

Así fue el complemento

En el segundo tiempo Cibao intentó empatar las acciones, pero chocó con una grand defensa local, comandada por Hansley Martínez y el portero Odalis Baez.

Al sesenta y nueve llegó el segundo gol de los salcedenses, un verdadero golazo del joven Estiel Reyes , quien remató desde fuera del área e hizo explotar las gradas del Domingo Polonia.

Finalmente fue triunfo de Salcedo por dos goles por cero y pican delante en la serie final de la LDF.

El partido de vuelta será el domingo veinticuatro de mayo a las seis de la tarde en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.