Salcedo FC vence 2-0 a Cibao FC y acaricia el título de la LDF
Con goles de Jamesley y Reyes, la tropa celeste pega primero ante un Estadio Domingo Polonia repleto
El conjunto de Salcedo fc venció dos goles por cero a Cibao fc en la final de ida de la temporada LDF 2025-2026 dedicada in memoriam al señor Jose Rafael Abinader. El partido fue celebrado en el estadio Domingo Polonia de esta ciudad.
Las gradas del Domingo Polonia estuvieron reventadas y los fanáticos salcedenses disfrutaron del encuentro en todo momento.
La primera mitad fue muy pareja y ambos oncenos se respetaron demasiado en los primeros minutos del partido .
Salcedo se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Daniel Jamesley al cuarenta y cinco más uno para irse al descanso con ventaja. Este tanto representó el número veinticinco para el ariete de la tropa celeste y máximo anotador de la actual temporada.
Así fue el complemento
En el segundo tiempo Cibao intentó empatar las acciones, pero chocó con una grand defensa local, comandada por Hansley Martínez y el portero Odalis Baez.
Al sesenta y nueve llegó el segundo gol de los salcedenses, un verdadero golazo del joven Estiel Reyes , quien remató desde fuera del área e hizo explotar las gradas del Domingo Polonia.
Finalmente fue triunfo de Salcedo por dos goles por cero y pican delante en la serie final de la LDF.
- El partido de vuelta será el domingo veinticuatro de mayo a las seis de la tarde en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.