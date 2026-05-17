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Salcedo FC
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Salcedo FC vence 2-0 a Cibao FC y acaricia el título de la LDF

Con goles de Jamesley y Reyes, la tropa celeste pega primero ante un Estadio Domingo Polonia repleto

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    Salcedo FC vence 2-0 a Cibao FC y acaricia el título de la LDF
    Hansley Martínez de Salcedo (izquierda) disputa el balón contra Rivaldo Correa de Cibao FC. (FUENTE EXTERNA)

    El conjunto de Salcedo fc venció dos goles por cero a Cibao fc en la final de ida de la temporada LDF 2025-2026 dedicada in memoriam al señor Jose Rafael Abinader. El partido fue celebrado en el estadio Domingo Polonia de esta ciudad.

    Las gradas del Domingo Polonia estuvieron reventadas y los fanáticos salcedenses disfrutaron del encuentro en todo momento.

    La primera mitad fue muy pareja y ambos oncenos se respetaron demasiado en los primeros minutos del partido .

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    Infografía
    La fanaticada local celebra uno de los goles del Salcedo FC. (FUENTE EXTERNA)

    Salcedo se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Daniel Jamesley al cuarenta y cinco más uno para irse al descanso con ventaja. Este tanto representó el número veinticinco para el ariete de la tropa celeste y máximo anotador de la actual temporada.

    Así fue el complemento

    En el segundo tiempo Cibao intentó empatar las acciones, pero chocó con una grand defensa local, comandada por Hansley Martínez y el portero Odalis Baez.

    Al sesenta y nueve llegó el segundo gol de los salcedenses, un verdadero golazo del joven Estiel Reyes , quien remató desde fuera del área e hizo explotar las gradas del Domingo Polonia.

    Finalmente fue triunfo de Salcedo por dos goles por cero y pican delante en la serie final de la LDF.

    • El partido de vuelta será el domingo veinticuatro de mayo a las seis de la tarde en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.
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