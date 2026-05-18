José Mourinho tiene un principio de acuerdo para dirigir al Real Madrid, según ESPN Brasil

José Mourinho viene de dirigir en la liga portuguesa. ( ARCHIVO/ AP )

El técnico José Mourinho está a un paso de sellar su regreso al banquillo del Real Madrid. Diversos reportes de la prensa europea y de ESPN Brasil aseguran que el estratega portugués ya alcanzó un acuerdo verbal con el club español para asumir la dirección técnica del primer equipo a partir de la próxima temporada, en un contrato que lo vincularía por dos años.

Para concretar el movimiento, el Real Madrid deberá desembolsar una compensación económica cercana a los siete millones de euros al Benfica de Portugal.

Con este pago se rompería de forma anticipada el contrato vigente de Mourinho, quien ya se despidió de la plantilla de Las Águilas tras cerrar el torneo luso de forma invicta, aunque relegado a la tercera posición.

La contratación del experimentado entrenador llega como una respuesta de emergencia de la directiva blanca ante una temporada turbulenta.

El proyecto deportivo tambaleó en enero con la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona, y su relevo, Álvaro Arbeloa, no logró enderezar el rumbo del equipo ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones.

A pesar de que el trato está prácticamente cerrado en la palabra, el anuncio oficial todavía no tiene una fecha definida en el calendario. El Real Madrid se encuentra inmerso en un proceso electoral interno y el presidente Florentino Pérez prefiere resolver el panorama institucional antes de formalizar la contratación del nuevo timonel.

La calma presidencial no está garantizada, ya que reportes apuntan a que el empresario Enrique Riquelme analiza presentar una candidatura para competir contra Florentino Pérez.

Este escenario político obligaría legalmente al club a congelar cualquier movimiento de gran envergadura, incluido el fichaje de Mourinho, hasta que concluyan las votaciones.

Control total

El retorno del estratega portugués también implicaría una fuerte sacudida a la estructura deportiva de Valdebebas.

Mourinho habría exigido plenos poderes en la toma de decisiones sobre fichajes y la autoridad absoluta para reimplantar su estricta disciplina en el vestuario, además de contemplar el regreso del exmediocampista Toni Kroos en funciones directivas.

Esta será la segunda etapa de José Mourinho en la capital española, tras un primer ciclo entre 2010 y 2013 donde conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Su regreso busca emular la competitividad extrema de aquellos años y devolver el orden institucional a un equipo que urge volver a la cima del fútbol mundial.