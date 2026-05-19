"Nunca dejé que el miedo me dominara", dice Endrick tras lista mundialista de Brasil

A punto de jugar su primer Mundial, el joven goleador brasileño Endrick dijo el martes a la AFP que "nunca" dejó que el miedo a quedar excluido de la lista de convocados anunciada la víspera lo "dominara".

Endrick, de 19 años, fue llamado por Carlo Ancelotti, tras una temporada en la que fue cedido al Olympique de Lyon por el Real Madrid, en busca de los minutos que necesitaba para llamar la atención del seleccionador de Brasil.

Endrick estuvo por meses fuera de la órbita del italiano, cuando tenía mínimas oportunidades en el Madrid. Previamente, había anotado tres goles en 14 partidos con la Seleção.

Recuperó terreno tras llegar al Lyon francés, club en el que sumó ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos en todas las competiciones, buenos números pese a pasar por altibajos.

"Nunca dejé que el miedo me dominara. Siempre me levanté de la cama pensando en dar lo mejor cada día. Sabía que si daba el máximo, todo el mundo lo iba a ver. Estaba en mis manos", comentó Endrick.

- "Se espera mucho de nosotros" -

Sus declaraciones reflejan su fuerte mentalidad desde sus inicios en las categorías inferiores del Palmeiras.

"Nadie entrena más que Endrick. Cuando (tenía 15 años) y hacíamos entrenamientos de fuerza, él levantaba más que los Sub 17", recordó el coordinador de la base del club paulista, João Paulo Sampaio, en una reciente entrevista con la AFP.

"Él siempre se va a estar desafiando" y "por eso es tan diferente", subrayó Sampaio.

En la lista de convocados de los pentacampeones mundiales anunciada por Ancelotti entró también el astro Neymar, de 34 años, ausente de la Canarinha desde finales de 2023.

"Una Copa del Mundo es especial y, para alguien que está en el inicio de su carrera, tener a su lado a jugadores que ya la disputaron más de una vez va a ayudar mucho", expresó el delantero en referencia a Neymar, que jugará su cuarto Mundial.

Endrick dijo ser consciente de la responsabilidad que tiene el equipo en la máxima competición, entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Representa mucho para la autoestima de los brasileños. Somos un país gigante, apasionado por el fútbol. Se espera mucho de nosotros", remató el internacional.

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