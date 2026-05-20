Copa Malta Morena llevará su gran final 2026 a Santiago

Imagen aérea del Estadio Cibao FC de Santiago, sede de la Gran Final de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la evolución continua de la plataforma y su compromiso de ofrecer experiencias deportivas cada vez más memorables, Nuevo Cielo Sportainment junto a su patrocinador Malta Morena, anunciaron que la Gran Final de la Copa Malta Morena 2026 se celebrará en Santiago de los Caballeros, teniendo como sede el Estadio Cibao FC.

La decisión responde a una visión de crecimiento que ha venido tomando forma en los últimos años, impulsada por el interés de la comunidad educativa, autoridades del fútbol y distintos actores de Santiago en convertirse en anfitriones de uno de los eventos escolares más importantes del país.

Desde su concepción, la edición 2026 contempló distintas posibilidades para seguir elevando la experiencia de sus fases finales, siempre bajo una premisa clara: seleccionar escenarios que permitan ofrecer a jugadores, familias, colegios, patrocinadores y fanáticos la mejor experiencia posible.

Un escenario ideal

En ese contexto, el Estadio Cibao FC representa un escenario ideal para este nuevo capítulo.

Sede oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 República Dominicana 2024, el recinto se ha consolidado como una de las principales infraestructuras futbolísticas del Caribe, habiendo recibido clubes internacionales como Chivas de Guadalajara, así como selecciones nacionales de Colombia, Guatemala y El Salvador.

Su infraestructura, concebida específicamente para el fútbol de alto nivel, cuenta con cuatro camerinos completamente equipados, iluminación LED profesional, zonas de experiencia para fanáticos y marcas, amplias facilidades de estacionamiento y espacios ideales para una jornada de gran formato, características que permitirán llevar la experiencia de la Gran Final a un nuevo nivel.

La elección de Santiago también representa un paso natural en la consolidación nacional de la Copa Malta Morena, ampliando su alcance territorial y acercando esta celebración del fútbol escolar a nuevas comunidades.

La Gran Final se celebrará el próximo sábado 6 de junio, en una jornada histórica que reunirá las cuatro definiciones del campeonato:

2:00 PM – Final Femenina U15. Saint Michael's School vs O&M Hostos

4:00 PM – Final Masculina U15. Babeque Secundaria vs O&M Hostos

6:00 PM – Final Femenina U18. Saint Joseph School vs Conexus

8:00 PM – Final Masculina U18. Da Vinci vs Conexus

Todos los encuentros serán transmitidos en vivo a través del canal oficial de YouTube MaltaMorenaRD, permitiendo que toda la comunidad escolar y deportiva del país forme parte de este gran cierre.

La organización agradeció a Cibao FC, a la ciudad de Santiago y a todo su ecosistema deportivo y turístico por abrir sus puertas a una final que promete convertirse en una verdadera fiesta nacional del fútbol escolar.

Con el respaldo de Malta Morena, la Copa continúa consolidándose como mucho más que un torneo: un movimiento que impulsa sueños, crea experiencias memorables y conecta a una nueva generación a través del deporte.