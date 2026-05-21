Aston Villa desfila con el trofeo de la Europa League en Birmingham

Jugadores del Aston Villa celebran su campeonato en la Europa LEague ( AFP )

En un desfile triunfal a bordo de un autocar descubierto, los integrantes del Aston Villa se dieron un baño de masas este jueves en Birmingham, un día después de conquistar la Europa League en Estambul.

El club inglés, que derrotó 3-0 al Friburgo alemán en la final, consiguió un trofeo europeo 44 años después de la Copa de Europa -actual Liga de Campeones- conseguida en 1982.

El último título de los Villanos era una Copa de la Liga inglesa en 1996.

Vestidos mayoritariamente con los colores granate y azul cielo del club y agitando banderas, los hinchas pudieron ver de cerca a sus ídolos en el desfile, en el que se lució el trofeo desde el estadio Villa Park a la Centenary Square, en el centro de Birmingham, donde se reunieron unas 23.000 personas.

"Estoy en una nube, esto lo es todo para mí", decía uno de los aficionados a la BBC, mientras que otro describía la victoria del miércoles como "la noche más bonita" de su vida.

Reacciones de jugadores y entrenador tras el título

"Han vivido muchas decepciones, pero este grupo de jugadores les ha dado muchas alegrías en los dos últimos años", declaró el capitán John McGinn, micrófono en mano.

El entrenador del equipo, el español Unai Emery, dedicó este título a los aficionados.

"Nuestro corazón es vuestro corazón y el vuestro es el nuestro. Estamos juntos. ¡Vamos Villa!", dijo el técnico vasco, que había ganado la Europa League ya en cuatro ocasiones anteriormente, tres dirigiendo al Sevilla (2014 a 2016) y una al Villarreal (2021).

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