Cristiano Ronaldo ejecuta un tiro libre en la liga de Arabia Saudita ( AFP )

Cristiano Ronaldo finalmente ganó su primer título de la Liga Profesional Saudí este jueves tras anotar un doblete en la victoria de Al-Nassr por 4-1 sobre Damac.

El jugador de 41 años anotó un gol de tiro libre desde un ángulo muy cerrado, luego de los tantos previos de sus compañeros Sadio Mané y Kingsley Coman.

Después, remató con potencia a corta distancia en el minuto 81 para firmar su segundo gol del partido. Ronaldo, quien se unió a Al-Nassr a finales de 2022, es ampliamente considerado el atleta mejor pagado del mundo. Ganó 275 millones de dólares en 2025, según Forbes.

Detalles del desempeño y liderazgo técnico en la temporada

El delantero está listo para representar a Portugal este verano en la que será una campaña histórica: su sexta Copa del Mundo. Ya ha anotado más de 100 goles en tres temporadas y media con el Al-Nassr.

El actual técnico de Ronaldo en Arabia Saudita es el veterano portugués Jorge Jesus, quien sucedió a Stefano Pioli en el Al-Nassr el pasado mes de julio.

El equipo de Jesus terminó la campaña como el máximo goleador (91) y con cinco puntos más que su más cercano perseguidor, su rival de Riad, el Al-Hilal.