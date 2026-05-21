Cristiano Ronaldo gana su primera liga en Arabia Saudita
El actual técnico de Ronaldo en Arabia Saudita es el veterano portugués Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo finalmente ganó su primer título de la Liga Profesional Saudí este jueves tras anotar un doblete en la victoria de Al-Nassr por 4-1 sobre Damac.
El jugador de 41 años anotó un gol de tiro libre desde un ángulo muy cerrado, luego de los tantos previos de sus compañeros Sadio Mané y Kingsley Coman.
Después, remató con potencia a corta distancia en el minuto 81 para firmar su segundo gol del partido. Ronaldo, quien se unió a Al-Nassr a finales de 2022, es ampliamente considerado el atleta mejor pagado del mundo. Ganó 275 millones de dólares en 2025, según Forbes.
Detalles del desempeño y liderazgo técnico en la temporada
El delantero está listo para representar a Portugal este verano en la que será una campaña histórica: su sexta Copa del Mundo. Ya ha anotado más de 100 goles en tres temporadas y media con el Al-Nassr.
El actual técnico de Ronaldo en Arabia Saudita es el veterano portugués Jorge Jesus, quien sucedió a Stefano Pioli en el Al-Nassr el pasado mes de julio.
- El equipo de Jesus terminó la campaña como el máximo goleador (91) y con cinco puntos más que su más cercano perseguidor, su rival de Riad, el Al-Hilal.