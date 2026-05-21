Suiza llevará al Mundial a dos hijos de dominicanos

Luca Jáquez juega en la Bundesliga y en la próxima campaña podría estar en la Liga de Campeones. ( FUENTE EXTERNA )

La selección de Suiza que disputará la Copa del Mundo de fútbol desde el próximo mes en Norteamérica, tendrá jugadores de ascendencia tan diversa, por origen o nacimiento, como Alemania, Nigeria, República Democrática del Congo, Camerún, Turquía, Italia, España, Chile, Kosovo... y también la República Dominicana.

El seleccionador Murat Yakin presentó su lista de 26 jugadores que arrancarán el torneo dentro del grupo B junto a Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina y en el plantel hay dos hijos de padres duartianos.

Se trata del mediocampista/delantero Rubén Vargas, que estará por segunda vez en un Mundial, y el defensa Luca Jáquez, que debutará en la máxima cita del balompié universal.

Vargas Martínez, de 27 años y nacido en el cantón de Lucerna, regresa tras su estreno en Qatar 2022, además de estar en las Eurocopas de 2020 y 2024, en cada torneo con rol importante dentro del plantel. Su progenitor es dominicano y su madre es suiza. Ha jugado en la Bundesliga y desde 2025 lo hace en la liga española con el Sevilla, con el que ha salvado la permanencia en LaLiga.

Jáquez nació hace 22 años también en Lucerna, de madre helvética y padre dominicano. Con el país de los relojes tan de lujo como precisos fue internacional sub-15, sub-19, sub-20 y sub-21 y ha disputado dos partidos con la absoluta.

De 6´2 pies, juega su primera temporada en la Bundesliga (primera división alemana) donde ha disputado 19 partidos con el histórico VfB Stuttgart, que marcha cuarto a falta de una jornada y selló un boleto germano para la Liga de Campeones 2026-2027.

Los referentes

Víctor Núñez (con la selección de Costa Rica en 2006) es el único nativo dominicano que ha disputado la Copa del Mundo. Alejandro Balde, de madre dominicana, estuvo con España en Qatar 2022, pero es duda que quede en la lista de 26 que presentará la próxima semana el entrenador Luis de la Fuente.