Riquelme entrega la documentación para ser candidato a presidir el Real Madrid

Enrique Riquelme a su llegada al Santiago Bernabeu previo al último partido de la temporada para el Real Madrid en la temporada 2026. ( AFP )

El empresario Enrique Riquelme entregó este sábado la documentación para formalizar su candidatura a las elecciones para la presidencia del Real Madrid.

Riquelme acudió en el último día del plazo previsto para entregar esta documentación a la Junta Electoral, que ahora tendrá que aprobarla para proclamarlo oficialmente candidato, como hizo este viernes con la del actual presidente Florentino Pérez.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar", dijo Riquelme a la salida de las oficinas del club, tras entregar la documentación.

"Esto no es una candidatura en contra de nadie, es una candidatura a favor del Real Madrid", añadió este empresario de las energías renovables.

"Puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", insistió.

Riquelme ha dado el paso, dos días después de haber comunicado a la Junta Electoral su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid tal como estipulan los estatutos del equipo merengue.

Cronología de las elecciones presidenciales en el Real Madrid

Si la Junta Electoral admite su candidatura, se iniciará el plazo para la campaña electoral y las elecciones, cuya fecha se fijaría en un plazo estimado de unos quince días.

Se trataría de las primeras elecciones en el Real Madrid desde 2006, tras la dimisión con la que Florentino Pérez concluyó su primer mandato al frente del conjunto merengue.

El abogado Ramón Calderón se proclamó entonces presidente, al ganar unas elecciones a las que concurrieron cinco candidaturas.

Tras la dimisión de Calderón en enero 2009, sucedido sólo algunos meses por Vicente Boluda, Florentino Pérez volvió a tomar las riendas del equipo al ser el único candidato en las elecciones de junio de 2009.

Desde entonces, Pérez ha revalidado la presidencia sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

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