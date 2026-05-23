El Barça femenino reconquista su trono en Europa

El FC Barcelona conquistó su cuarta Liga de Campeones femenina de fútbol al derrotar 4-0 al Lyon francés en la final, este sábado en Oslo, regresando a un trono que había abandonado hace un año al caer con el Arsenal.

La polaca Ewa Pajor fue la gran artífice de este título, firmando los dos primeros tantos de las azulgranas (minutos 55' y 69'), lo que le permitió acabar además como máxima anotadora de esta edición, con un total de 11 dianas, mientras que Salma Paralluelo (90', 90+3') selló la goleada cuando ya todo estaba decidido.

Pero más allá de consideraciones individuales, el Barça se confirmó como el mejor club femenino del fútbol europeo en los últimos años, donde ha estado presente en las últimas seis finales continentales, llevándose cuatro de ellas (2021, 2023, 2024 y ahora 2026).

Son los únicos cuatro títulos europeos de la entidad, exactamente la mitad de los que tiene el Lyon (8), el club más laureado de este torneo pero que no levanta el trofeo desde 2022.

El pulso entre estos dos equipos se ha convertido en un clásico moderno del fútbol femenino, ya que desde 2019 han jugado cuatro finales de Champions: el Lyon ganó las dos primeras (2019 y 2022), pero las dos más recientes han caído del lado del Barça, la de hace dos años en Bilbao (2-0) y la de este sábado en Oslo, con un resultado todavía más contundente.

- El pupilo gana al maestro -

El título de este sábado en el emblemático estadio Ullevaal de la capital noruega permite al Barcelona sacarse la espina de la derrota en la final de hace un año en Lisboa ante el Arsenal inglés, que esta temporada fue eliminado en semifinales por el Lyon.

La temporada se cierra así a lo grande para el equipo de Pere Romeu, que fiel a su costumbre dominó con autoridad en el fútbol español, donde había sellado un triplete con la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Romeu, de apenas 32 años, consigue así el mayor éxito de su carrera y lo hace además imponiéndose a su maestro, el también español Jonatan Giráldez (34 años), actual entrenador del Lyon y del que fue asistente en el Barcelona entre 2021 y 2024.

Fue precisamente la salida voluntaria de Giráldez del club lo que le permitió ascender a entrenador principal.

"Estoy súper orgulloso. Lo que hace este equipo tiene mucho mérito. Decían que teníamos una plantilla corta, pero nuestra ambición es máxima. Ojalá la próxima temporada podamos lograrlo de nuevo", deseó Romeu tras la victoria.

- Pajor fulmina su maldición -

El partido de este sábado empezó con el Barcelona en problemas e incluso el Lyon se adelantó en el minuto 14, pero ese tanto de la estadounidense Lindsey Heaps fue anulado por el VAR.

Hubo que esperar a la segunda mitad para que el marcador se moviera y lo hizo en favor del Barça, cuando Ewa Pajor batió dos veces a la arquera chilena Christiane Endler, primero con un tiro cruzado en el 55' y luego marcando a placer en el área en el 69', tras recibir de Paralluelo.

Pajor, elegida la mejor jugadora de la final, se sacó además de golpe las cinco espinas que tenía clavadas en la Champions, donde había perdido las cinco finales que había jugado anteriormente, cuatro con el Wolfsburgo alemán y una con el Barcelona.

- ¿La última de Putellas? -

Paralluelo se sumó a la fiesta con otro doblete, en su caso primero con un golazo gracias a un zurdazo desde la frontal del área (90') y luego culminando con éxito un contragolpe (90+3'), con el Lyon ya hundido anímicamente.

El Barça coronó así una vez más a su generación de oro, en la que Alexia Putellas (32 años, Balón de Oro 2021 y 2022), que termina contrato, fue titular y pudo haber jugado su último partido con el club.

"Es un privilegio formar parte de esta etapa, de esta era del club", declaró Putellas después del título, sin desvelar sus planes de futuro.

La otra estrella del equipo, Aitana Bonmatí (Balón de Oro 2023, 2024 y 2025), que apenas jugó esta temporada por una grave lesión de la que se recuperó recientemente, disputó únicamente los últimos veinte minutos de la final.

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