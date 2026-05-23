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Kyle Busch
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Busch, leyenda de Nascar, murió de sepsis tras una neumonía, según su familia

La sepsis se produce cuando el proceso de lucha contra las infecciones del organismo se vuelve contra el cuerpo

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    Busch, leyenda de Nascar, murió de sepsis tras una neumonía, según su familia
    Kyle Busch (AFP)

    El piloto estadounidense Kyle Busch, leyenda de Nascar, falleció a causa de una sepsis derivada de una neumonía grave, anunció su familia el sábado.

    Detalles confirmados sobre la causa del fallecimiento de Kyle Busch

    Busch, dos veces campeón de la serie Cup de la popular competición de Estados Unidos, murió el jueves a los 41 años tras haber sido hospitalizado por lo que se describió como una "enfermedad grave".

    "La evaluación médica proporcionada a la familia Busch concluyó que una neumonía grave evolucionó hacia sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras", indicó un comunicado de la familia.

    "La familia pide que se siga respetando su comprensión y privacidad durante este difícil momento", agregó la nota.

    La sepsis se produce cuando el proceso de lucha contra las infecciones del organismo se vuelve contra el cuerpo y provoca que los órganos funcionen de manera incorrecta, lo que puede causar daños graves y la muerte.

    Busch, en su 22ª temporada en Nascar, figuraba entre los mejores pilotos de la división de élite de la serie estadounidense de carreras de autos stock.

    Reacciones y homenajes tras la muerte del piloto

    Horas antes de su fallecimiento, su familia y su equipo, Richard Childress Racing, anunciaron su hospitalización y su retirada de la carrera Coca-Cola 600 del domingo.

    RELACIONADAS
    • La prueba se llevará a cabo según lo previsto en el Charlotte Motor Speedway, en Carolina del Norte, y todos los autos en la parrilla llevarán una calcomanía con el número ocho en tributo a Busch.

    js/pb/raa/iga

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