Salcedo FC hace historia, Campeón LDF 2025-2026

Milton Ray Guevara, presidente de la LDF, entrega el trofeo de campeón al capitán de Salcedo FC, Carlos Rossell. ( FUENTE EXTERNA )

El conjunto representativo de Salcedo FC se coronó campeón del torneo de liga de la LDF 2025-2026 tras vencer en el resultado global tres goles por dos al Cibao FC en un estadio universitario de la PUCMM a casa llena.

Este representa el primer título para el equipo salcedense que debutó en esta temporada como club profesional en el fútbol dominicano.

Los naranjas de Cibao FC tenían la difícil tarea de remontar el resultado adverso de la final de ida en Salcedo, donde perdieron dos por cero.

Desde los primeros minutos del partido los cibaeños fueron a por todas, creando múltiples ocasiones en las que el veterano portero Odalis Báez tuvo que esforzarse para mantener la portería en cero. El primer tiempo terminó con empate sin goles y con ventaja en el global para los visitantes.

En el segundo tiempo los dirigidos por Junior Scheldeur, Cibao fc, salieron con aire renovado y con varias sustituciones hicieron sufrir a la defensa salcedense que lucía agotada ante los ataques naranjas.

El gol del descuento llegó al setenta y seis por medio de Javier Roces, tras un buen pase desde la izquierda del capitán Jean Carlos López que habilitó al joven extremo Luis López y este centró magistralmente para que Roces remate dentro del área pequeña para el uno por cero.

Doce minutos más tarde apareció el goleador Rivaldo Correa para el dos por cero y para igualar el global dos a dos. El estadio quería reventar con el fervor de los fanáticos naranjas que no podían creer que habían empatado la final.

Cuando todo parecía que se jugarían tiempos extras, nuevamente la figura de Daniel Flores, quien había convertido el último penal ante Delfines en las semifinales, marcó el tan anhelado gol para la tropa celeste, que descontaba y se iba arriba en el global tres por dos.

El árbitro principal, Randy Encarnación, agregó ocho minutos, que se hicieron eternos para los miles de fanáticos salcedenses que se dieron cita en Santiago.

Finalmente, y para alegría para los de la provincia Hermanas Mirabal, fue un triunfo épico para Salcedo FC.

Una larga temporada

En la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Fútbol que acaba de culminar se disputaron un total de ciento cuarenta y un partidos.

El club Atlético Pantoja fue el ganador de la fase regular y clasificó a la CFU Caribbean Shield 2026, Cibao FC logró el pase a la Concacaf Caribbean Cup 2026 por haber sido el campeón de la Copa LDF 2025 y Salcedo FC por igual por ser el nuevo monarca del fútbol profesional dominicano.

Espectáculo de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo fue protagonizado por el músico típico "El Prodigio", quien deleitó al público presente.