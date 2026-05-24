El Orlando City sufre una paliza en la MLS antes de recibir a Griezmann

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El Orlando City sufrió una imponente derrota 6-2 este sábado ante el FC Cincinnati en su último partido antes del parón de la MLS por el Mundial 2026, durante el cual dará la bienvenida a Antoine Griezmann.

El atacante francés, de 35 años, se comprometió el pasado marzo a unirse al club de Florida una vez que concluya la liga española con el Atlético de Madrid este domingo.

Griezmann contará con casi dos meses para preparar la segunda mitad de la temporada de la liga norteamericana (MLS), que se reactivará el 16 de julio, tres días antes de la final de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Orlando había estabilizado el rumbo, después de un duro arranque de curso con tres derrotas seguidas que provocaron la salida del entrenador colombiano Oscar Pareja.

Este sábado se avanzó en el marcador en el minuto 16 en Cincinnati con un penalti convertido por el argentino Martín Ojeda, que completó luego un doblete particular con un espectacular libre directo en el 48'.

Sin embargo, la defensa de Orlando se deshizo en la segunda mitad frente al potente ataque de Cincinnati que comanda el mediapunta brasileño Evander, autor también de dos goles en los minutos 45+3 y 58 y de tres asistencias.

Con 14 puntos, Orlando se ubica en la undécima posición de la Conferencia Este, fuera de las plazas de playoffs.

- Inter de Messi juega domingo -

En otros partidos del sábado, el Vancouver Whitecaps se mantuvo en el liderato del Oeste al imponerse 4-2 a domicilio ante el San Diego FC.

El alemán Thomas Müller, figura de la escuadra canadiense, dio la asistencia del primero de los dos goles del estadounidense Brian White y participó en la jugada del tercer tanto de Vancouver, obra del ecuatoriano Bruno Caicedo.

Otra de las figuras de la jornada fue el punta mexicano Jorge Ruvalcaba, que logró su segundo doblete en la MLS en el triunfo del Red Bull New York 2-1 en la cancha del Sporting Kansas City.

El domingo entrará en acción el Inter Miami, que recibirá al Philadelphia Union en el último partido de Lionel Messi antes de que Argentina defienda el título en el Mundial.

Segundo clasificado del Este, Miami no podrá desbancar del liderato antes del parón al Nashville SC, que este sábado venció 2-1 al New York City.

También el domingo, Los Angeles FC recibirá al Seattle Sounders con el deseo de frenar una racha de tres derrotas seguidas.

gbv/ma