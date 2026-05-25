El Inter Miami confirma la lesión de isquiotibiales de Lionel Messi de cara al Mundial

Lionel Messi sufrió lesión en el último partido del Inter Miami en la MLS. ( FUENTE EXTERNA )

El Inter Miami confirmó este lunes que Lionel Messi sufre un problema en el isquiotibial izquierdo, una dolencia que surge aproximadamente una semana antes de que Argentina, la campeona defensora del mundo, comience su campamento de entrenamiento para la defensa del título este verano.

Detalles confirmados sobre la lesión de Lionel Messi

Y los acontecimientos del domingo y el lunes sin duda añaden, al menos, un toque de intriga a los planes de Argentina.

Messi se sometió a pruebas médicas el lunes —lo que casi con certeza significa una resonancia magnética, aunque el equipo no divulgó qué procedimientos se realizaron— y finalmente fue diagnosticado con "una sobrecarga asociada a fatiga muscular en su isquiotibial izquierdo" que le impidió terminar el partido del Inter Miami el domingo por la noche.

Por lo general, el plazo de recuperación para este tipo de problemas varía según la gravedad.

"El cronograma para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional", explicó el Inter Miami en un comunicado.

Messi fue sustituido en el minuto 73 del partido del Inter Miami contra el Philadelphia Union el domingo. Prácticamente dejó de jugar un par de minutos antes y se le vio tomándose la parte posterior de la pierna izquierda al menos una vez antes de que pudiera ser reemplazado.

Messi se retiró del campo por su propio pie, sin ninguna ayuda, y se dirigió directamente al vestuario del equipo. El Inter Miami, campeón defensor de la MLS, ganó el partido 6-4 y Messi aportó un par de asistencias en la primera mitad.

Durante el segundo tiempo cayó una fuerte lluvia que dejó el campo resbaladizo. Se desconoce si Messi dio un mal paso en algún momento durante la tormenta o si las condiciones influyeron en la decisión de abandonar el encuentro.

Preparativos y calendario de Argentina para el Mundial

Todo lo que el equipo dijo el lunes fue que fue sustituido debido a una "molestia física".

El panorama con la Selección Argentina

Argentina tiene programados un par de partidos amistosos antes del Mundial: el primero el 6 de junio en College Station, Texas, contra Honduras, y luego el 9 de junio en Auburn, Alabama, contra Islandia.

Esos partidos se jugarán en estadios de fútbol americano universitario —los campos locales de Texas A&M y Auburn— con una capacidad combinada de unos 180,000 espectadores.

Argentina se encuentra en el Grupo J para el Mundial. Sus partidos de la fase de grupos son:

Contra Argelia , en Kansas City , el 16 de junio .

Contra Austria , en Arlington , Texas, el 22 de junio .

Contra Jordania, de nuevo en Arlington, el 27 de junio.

Messi ya ha participado en cinco Copas del Mundo, ganando el Balón de Oro como el mejor jugador del torneo en dos ocasiones: primero en 2014, y luego en 2022 cuando guio a Argentina hacia el título. Ese premio se entrega desde 1982, pero él es el único futbolista que lo ha ganado dos veces.