Dembélé y Hakimi regresan a los entrenamientos del PSG

Dembélé y Hakimi celebran un gol del PSG en la Champions League. ( FUENTE EXTERNA )

Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi volvieron este martes a los entrenamientos colectivos del Paris SG, cuatro días antes de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, el sábado en Budapest, anunció el campeón francés.

El delantero francés, Balón de Oro 2025, y el lateral marroquí aparecen en las imágenes del entrenamiento del día publicadas por el PSG en las redes sociales.

El primero había sufrido un golpe en el gemelo derecho durante el último partido de Ligue 1 contra el Paris FC el 17 de mayo.

Salida reciente

Dembélé había declarado la semana pasada en RMC que su sustitución en pleno partido obedecía a una simple precaución, y su entorno había indicado a la AFP que estaría "al 100 %" para la final.

En cuanto a Achraf Hakimi, se había lesionado en el muslo derecho durante el partido de ida de la semifinal de la Champions contra el Bayern Múnich, el 28 de abril, pero el club se mostraba confiado en su presencia en Budapest.

El marroquí ya había estado varias semanas de baja debido a un esguince de tobillo el otoño pasado.

Ambos son pilares del equipo, vigente campeón de Europa, que intentará el sábado (12 del mediodía hora dominicana) revalidar el título.