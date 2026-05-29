Delfines del Este representará a la LDF en el CFU Club Shield

Los rojiblancos buscan un puesto para la Caribbean Cup, torneo Concacaf en el que ya están clasificados el nuevo campeón de la LDF, Salcedo FC, y el Cibao FC. ( FUENTE EXTERNA )

El club Delfines del Este será el equipo que representará a la Liga Dominicana de fútbol en el próximo torneo de CFU Club Shield a celebrarse del 23 de julio al 2 de agosto en Trinidad y Tobago.

El onceno rojiblanco con sede en Santo Domingo llegó hasta la fase semifinal del torneo de liga de la LDF 2025-2026, en donde fue eliminado por el actual campeón Salcedo fc. Además, fue finalista de la Copa de la LDF 2025 cayendo ante Cibao FC.

En la tabla general de la LDF 2025-2026 Delfines acumuló un total de cincuenta y seis puntos en treinta y cinco partidos, con un saldo de quince victorias, once empates y nueve derrotas.

Delfines se consagró por primera vez en su historial como campeón de la LDF Expansión 2025-2026, tras vencer en la serie final al Atlético Vega Real.

El elenco dirigido por José Rodríguez fue sin duda uno de los protagonistas de la campaña que acaba de culminar. Sobresalieron jugadores como el joven arquero Pedro Espinal, el central Arles Balanta, el capitán Christopher Almonte, el extremo Jhon Ramos, el polivalente Isaac Corcino y el mediocampista Diego Losada.

"Estamos inmensamente orgullosos del esfuerzo colectivo del plantel y del cuerpo técnico. Esta clasificación es fruto del trabajo, la disciplina y el apoyo incondicional de nuestra afición", declaró Jose Armando Zayas, gerente general del club.

Magnitud del reto

La directiva y el cuerpo técnico están conscientes del gran reto que se aproxima con la competición de la CFU Club Shield, en donde participaran un total de veintidos clubes caribeños bajo el formato de eliminación directa.

En dicho evento estarán compitiendo cuatro clubes profesionales además de Delfines, se trata de Baltimore de Haití, Prisons Service de Trinidad y Tobado, y los representantes de la liga de Jamaica y Surinam que están por definirse. Los oncenos de las cinco ligas profesionales irán directamente a los octavos de final del certamen.

Completan la lista los equipos clasificados de las diferentes ligas amateurs del Caribe que pertenecen a la Caribbean Football Union.

Esta sería la segunda ocasión que los cetáceos participan en el torneo de la CFU Club Shield, ya que en la temporada 2021 fueron sede en el estadio Félix Sánchez tras haber sido subcampeones de la LDF en el 2020.