París Saint Germain conquista su segunda Champions League seguida; vencer al Arsenal en los penales

Ousmane Dembélé, del PSG, celebra tras marcar el gol del empate 1-1 durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/ROBERT HEGEDUS )

El París Saint-Germain conquistó este sábado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal (1-1; 4-3) en los penales de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

En un partido con juego poco vistoso pero emoción a raudales, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo seis minutos después del pitido inicial y el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').

Tras no moverse el marcador en la prórroga, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG.