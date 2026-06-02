Celebrarán segunda edición del MIC Football

La competencia será celebrada en el mes de junio. ( FUENTE EXTERNA )

El MICFootball Punta Cana anuncia su segunda edición a ser celebrada del 24 al 29 de 2026 en The Fields, en el Cap Cana Sports City.

La edición del 2026 tendrá fútbol femenino, con la participación de delegaciones internacionales que elevarán el nivel competitivo de la categoría.

El torneo contará con la participación de clubes de más de 20 países y de los cinco continentes. Entre los que se pueden mencionar:

· España: Real Madrid CF, FC Barcelona, Atlético de Madrid.

· Europa: Olympique de Marseille (Francia), Bayer Leverkusen (Alemania).

· América: Inter de Miami, LA Galaxy (EUA), Club América y Cruz Azul (México).

El MICFootball tiene más de 20 años de existencia con orígenes en la Costa Brava, España, donde en su última edición aglutinó a 444 equipos de 44 países.

Jugadores como Lionel Messi, Neymar Jr. y Lamine Yamal, entre otros, han sido parte del MIC.

Acciones de la autoridad y proyección nacional

La infraestructura de 13 campos simultáneos en Cap Cana garantiza una experiencia competitiva y turística inigualable, característica principal del MICFootball Punta Cana.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur) lidera este proyecto bajo la figura de Socio País, no solo buscando atraer a las futuras estrellas del fútbol, sino proyectar una imagen de país "listo para recibir al mundo."

Para más información sobre el programa del torneo 2026 y equipos participantes, acceda a la plataforma oficial: https://micfootballpuntacana. com/