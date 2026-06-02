×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MIC Football
MIC Football

Celebrarán segunda edición del MIC Football

La República Dominicana se consolida como epicentro del fútbol mundial formativo

    Expandir imagen
    Celebrarán segunda edición del MIC Football
    La competencia será celebrada en el mes de junio. (FUENTE EXTERNA)

    El MICFootball Punta Cana anuncia su segunda edición a ser celebrada del 24 al 29 de 2026 en The Fields, en el Cap Cana Sports City.

    La edición del 2026 tendrá fútbol femenino, con la participación de delegaciones internacionales que elevarán el nivel competitivo de la categoría.

    El torneo contará con la participación de clubes de más de 20 países y de los cinco continentes. Entre los que se pueden mencionar:

    · España: Real Madrid CF, FC Barcelona, Atlético de Madrid.

    · Europa: Olympique de Marseille (Francia), Bayer Leverkusen (Alemania).

    · América: Inter de Miami, LA Galaxy (EUA), Club América y Cruz Azul (México).

    El MICFootball tiene más de 20 años de existencia con orígenes en la Costa Brava, España, donde en su última edición aglutinó a 444 equipos de 44 países.

    Jugadores como Lionel Messi, Neymar Jr.Lamine Yamal, entre otros, han sido parte del MIC. 

    Acciones de la autoridad y proyección nacional

    La infraestructura de 13 campos simultáneos en Cap Cana garantiza una experiencia competitiva y turística inigualable, característica principal del MICFootball Punta Cana

    El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur) lidera este proyecto bajo la figura de Socio País, no solo buscando atraer a las futuras estrellas del fútbol, sino proyectar una imagen de país "listo para recibir al mundo."

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.