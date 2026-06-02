Menos del 30% de los estadounidenses tiene interés en el Mundial, según sondeo

La grama del SoFi Stadium en Inglewood, California, está lista para el Mundial 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá interesa a menos del 30% de los adultos estadounidenses, según una encuesta publicada el martes, nueve días antes del inicio del torneo.

Más de dos tercios (66%) de las 3.507 personas consultadas en marzo por el centro de investigaciones Pew declararon que no seguirán o casi no seguirán la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio.

Solo el 28% afirma que seguirá el desarrollo de la máxima competición del balompié, que en realidad solo interesa al 14% de los encuestados.

La cifra es una prueba de que el "soccer", a pesar de ser el deporte más popular entre los jóvenes, aún tiene mucho camino por recorrer en Estados Unidos.

El campeonato profesional (MLS), creado un año antes del Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos, languideció durante mucho tiempo antes de experimentar un auge hace una década gracias a la llegada de jugadores célebres como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi.

La MLS atrajo a 11,2 millones de espectadores en 2025, pero los aficionados se muestran más interesados por los prestigiosos clubes europeos o, en el caso de las comunidades inmigrantes, por los de sus países de origen.

El factor extranjero

La encuesta muestra, además, que el 54% de los inmigrantes declara querer seguir el Mundial, el primero con 48 equipos, frente a solo el 23% de las personas nacidas en Estados Unidos.

Y dentro de la comunidad inmigrante, son los asiáticos (44%) y los hispanos (42%) quienes se declaran interesados por el evento.

El peso de los latinoamericanos presentes en el país (alrededor del 20% de la población) se refleja en los pronósticos sobre el futuro vencedor el 19 de julio: España recoge la mayoría de los votos (9%), seguida de Argentina, vigente campeona, y de Brasil (8%).

Francia, subcampeona del mundo, ocupa el cuarto lugar por delante de Estados Unidos (7% cada uno), Alemania y México.

Pew subraya que las respuestas pueden haber cambiado desde la realización de la encuesta.

La firma remitió a la vez a un estudio de 2023 que mostraba que, para más de la mitad de los adultos (53%), el football americano era el deporte rey en Estados Unidos, frente a solo un 3% que se decantaba por el "soccer".