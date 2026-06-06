"El papa es de todos los equipos pero Prevost es del Real Madrid", dice León XIV

"El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", aseveró con humor León XIV este sábado, cuando comenzó una visita de siete días a España, donde tendrá un multitudinario encuentro con fieles en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué declaró el Papa sobre su preferencia futbolística?

El pontífice respondió a una periodista que le dijo en el avión que lo trajo a Madrid que la gran pregunta del viaje era si el papa era del Real Madrid o del Barcelona.

"Eso es fácil. El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", dijo León XIV con una sonrisa, haciendo referencia a su apellido.

Cronología de la visita del Papa a España

En el Mundial, que empieza la semana próxima, "sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver", dijo el papa, de nacionalidad estadounidense y peruana. Perú no se ha clasificado.

León XIV llegó la mañana del sábado para comenzar su visita a España, que lo llevará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Entre los diferentes actos masivos que tiene previsto, el lunes por la tarde tendrá un encuentro con miembros de las distintas diócesis de Madrid en el estadio del Real Madrid, el Bernabéu.

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