Inglaterra vence 1-0 a Nueva Zelanda con solitario gol de Kane
El veterano artillero del Bayern de Múnich cabeceó a la red un centro de Djed Spence
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Inglaterra derrotó este sábado a Nueva Zelanda por un escueto 1-0 en un ensayo del Mundial 2026 disputado en Tampa (Florida) decidido por un gol de su capitán, Harry Kane.
El veterano artillero del Bayern de Múnich cabeceó a la red un centro de Djed Spence, lateral izquierdo del Tottenham, en el minuto 45+2.
Preparación de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026
Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra, elevó su registro a 79 dianas en 113 internacionalidades.
La conexión del capitán inglés con Spence ilustró la mezcla entre titulares indiscutibles y suplentes habituales instaurada por Thomas Tuchel, quien sustituyó a sus 11 titulares al descanso, incluido el portero.
- Inglaterra jugará su último amistoso contra Costa Rica, el miércoles en Orlando, antes de debutar en la Copa del Mundo ante Croacia el 17 de junio en Dallas.
bur-jta/cpb/gbv/ag