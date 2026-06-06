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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Mundial 2026
Mundial 2026

Inglaterra vence 1-0 a Nueva Zelanda con solitario gol de Kane

El veterano artillero del Bayern de Múnich cabeceó a la red un centro de Djed Spence

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    Inglaterra vence 1-0 a Nueva Zelanda con solitario gol de Kane
    Harry Kane (AFP)

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    Inglaterra derrotó este sábado a Nueva Zelanda por un escueto 1-0 en un ensayo del Mundial 2026 disputado en Tampa (Florida) decidido por un gol de su capitán, Harry Kane.

    El veterano artillero del Bayern de Múnich cabeceó a la red un centro de Djed Spence, lateral izquierdo del Tottenham, en el minuto 45+2.

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    Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra, elevó su registro a 79 dianas en 113 internacionalidades.

    La conexión del capitán inglés con Spence ilustró la mezcla entre titulares indiscutibles y suplentes habituales instaurada por Thomas Tuchel, quien sustituyó a sus 11 titulares al descanso, incluido el portero.

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    bur-jta/cpb/gbv/ag

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      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.