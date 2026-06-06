Panamá aguanta ante Bosnia en último amistoso previo al Mundial

Momento de acción del partido amistoso entre Panamá y Bosnia ( FUENTE EXTERNA )

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Panamá empató este sábado 1-1 ante Bosnia en Estados Unidos en su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026, en un duelo parejo con ocasiones para ambas escuadras.

Los goles en el estadio Energizer de St. Louis, Estados Unidos, fueron anotados por Jiovany Ramos (45+3') para Panamá y Nikola Katic (23') para Bosnia.

Panamá debutará en el Mundial ante Ghana el 17 de junio en Toronto por el Grupo L, mientras que Bosnia hará la propio el 12 frente a Canadá, también en esa ciudad canadiense, en el Grupo B.

Bosnia llega al Mundial después de eliminar en la repesca a la cuatro veces campeona del mundo Italia. Será la segunda vez en que el combinado balcánico dispute un Mundial, tras el de Brasil 2014, en el que fue eliminado en la fase de grupos.

Para los canaleros también será su segunda participación en la máxima cita del fútbol, después de Rusia 2018, en la que quedaron en último lugar.

-"Han dado un paso al frente"-

Declaraciones del seleccionador Thomas Christiansen

Bosnia tuvo mejor desempeño en la primera parte, con un mayor control del esférico, ante un rival que presionó y estuvo muy ordenado, pero que no pudo disponer de la pelota por la ausencia sensible de varios volantes encargados de la distribución del juego.

Sin embargo, en la segunda parte los canaleros dieron un paso al frente y mostraron peligro y decisión para ir al ataque.

"He visto al equipo bien, muchos han dado un paso al frente, ha sido un partido serio", dijo el seleccionador de Panamá, el hispano danés Thomas Christiansen.

"Son 10 días todavía que tenemos para ese partido (el debut ante Ghana) y pueden pasar cosas, pero por lo menos la sensación de hoy me deja algo más tranquilo para lo que viene", añadió.

Christiansen presentó de inicio un equipo con las bajas de los volantes de Pumas de México, Adalberto Carrasquilla, y de San Diego FC de la MLS, Aníbal Godoy, fundamentales para la organización del juego canalero.

Ambos se recuperan de una lesión contrarreloj de cara al debut ante Ghana, un partido que se antoja crucial para las intenciones de pasar a la siguiente fase.

"No sabemos la evolución que puede tener cada uno", lamentó Christiansen.

Al minuto 23, el defensor Katic llegó hasta la cocina para adelantar de un testarazo a Bosnia, pero Panamá, que había desperdiciado dos ocasiones poco antes, empató en el tiempo añadido al aprovechar Ramos un rechace en un saque de esquina.

En la reanudación, José Fajardo mandó el cuero a las mallas, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

José Luis Rodríguez también pudo anotar, pero fue Bosnia el que tuvo la mejor oportunidad con un balón al poste de Amar Memic. En los minutos finales ambas escuadras, con el partido roto, se fueron al ataque, pero ya no pudieron marcar.

jjr/ma/ag