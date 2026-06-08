¿Dónde ver el Mundial de Fútbol en República Dominicana?

El Mundial de Fútbol es cada vez más presenciado por mucho más fanáticos, en República Dominicana y el mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Los fanáticos del fútbol en la República Dominicana contarán con una cobertura sin precedentes para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las empresas Pío Deportes y Multimedios del Caribe oficializaron una potente alianza estratégica para transmitir de manera exclusiva los 104 partidos del torneo a través de las señales de CDN, CDN Deportes,CDN Radio y el portal Pio Deportes, garantizando un despliegue multiplataforma para la audiencia nacional.

Miguel Santana, gerente de operaciones de Pío Deportes, destacó el carácter "histórico" de esta edición, la cual marcará una nueva era en el balompié internacional gracias a su innovador formato de 48 selecciones participantes y tres naciones anfitrionas.

Asimismo, el ejecutivo resaltó que los partidos se disputarán en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, una ubicación geográfica que brindará horarios altamente favorables para el público dominicano.

La fiesta del Mundial arrancará de manera oficial el jueves 11 de junio con dos compromisos de alto nivel en territorio mexicano. La jornada de apertura iniciará con el duelo entre la selección anfitriona de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México (renombrada comercialmente de forma temporal), seguido por el choque entre las escuadras de Corea del Sur y la República Checa en la sede de Guadalajara, abriendo una intensa cartelera desde el primer día.

Staff profesional

Para asegurar un análisis de primer nivel, la transmisión contará con un robusto equipo de profesionales liderado por el veterano Jorge Rolando Bauger junto a Jorge Allen Bauger, Avelino Cuadra, Dámaso García, Jorge Santiago Martínez, Johnny Nieto, José Luis Montilla y Manuel Acevedo.

Una de las grandes novedades de esta edición será la inclusión formal de talentos femeninos en la narración y los comentarios, una apuesta que busca conectar con el creciente público joven de las academias y colegios del país.

La estrategia de difusión no se limitará a los medios tradicionales de televisión abierta y radio, sino que se expandirá con agresividad hacia el entorno digital.

Las redes sociales de Pío Deportes y de Multimedios del Caribe operarán de manera continua compartiendo las incidencias, estadísticas y jugadas destacadas en tiempo real. Adicionalmente, el equipo técnico organizará transmisiones en vivo y activaciones especiales desde diversos establecimientos comerciales de la capital.

En el plano legal, la gerencia de Pío Deportes lanzó una estricta advertencia dirigida a proteger los derechos adquiridos de la Copa del Mundo ante el flagelo de la piratería.

Santana informó que ya se puso en marcha un proceso formal de notificación masiva a bares, restaurantes, hoteles y clubes sociales del país, coordinando de cerca con el Indotel, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y las empresas de cable para bloquear cualquier retransmisión ilegal.