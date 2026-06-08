Las lesiones sacuden al campeón defensor antes de su debut mundialista

Lionel Messi de Argentina patea el balón en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela. ( ARCHIVO/ EFE )

A poco más de una semana de su debut como campeona defensora, la selección argentina llega al último amistoso previo al Mundial con su entrenador Lionel Scaloni mirando de reojo la enfermería y con Lionel Messi, su principal figura, entre algodones.

La Albiceleste se enfrentará en la noche del martes contra Islandia, en Auburn, Alabama, con buena parte del plantel que se consagró campeón en Catar 2022, pero Scaloni podría verse obligado a realizar variantes de última hora en la nómina mundialista por los inconvenientes físicos que arrastran varios seleccionados.

"No quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones, vamos a esperar", explicó el entrenador, que en el triunfo del sábado pasado sobre Honduras (2-0) dispuso el ingreso de varios jóvenes, incluidos cuatro debutantes absolutos en la selección.

En la segunda mitad del choque contra los centroamericanos, el DT dispuso los estrenos del portero Santiago Beltrán y el delantero Joaquín Freitas (River Plate), el volante ofensivo Tomás Aranda (Boca Juniors) y el zaguero Nicolás Capaldo (Hamburgo), mientras que fue titular el defensor Agustín Giay (Palmeiras), que tenía unos pocos minutos previos.

Giay y Capaldo son algunos de los candidatos a ocupar la plaza de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), desafectado del plantel mundialista por un desgarro.

"Cuando los argentinos salen a una cancha siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría. No nos vamos a apresurar para elegir el jugador que se va a sumar, porque tenemos que evaluar muchos compañeros más", dijo Scaloni sobre el posible reemplazo de Balerdi.

La hora de las decisiones

El entrenador también está preocupado por la situación de Leandro Paredes, que con un desgarro leve no se entrena a la par del plantel, y de Julián Álvarez, con una inflamación en un tobillo. Admeás, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, se recupera de una fractura en un dedo en la mano derecha que no le impediría llegar al debut del 16 de junio contra Argelia.

En las últimas horas, Argentina sí pudo sumar a Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que después de varias jornadas trabajaron junto con el resto del equipo, pero los dos últimos, ocupantes del lateral derecho, serán exigidos para saber si llegarán en condiciones, y allí podría haber otra variante.

En el peor de los casos, el DT podría revivir una situación similar a lo ocurrido días antes del Mundial de Catar, cuando debió desafectar a último momento por sus lesiones a Joaquín Correa y a Nicolás González para el ingreso de Ángel Correa y Thiago Almada.

Más allá de la confianza depositada en sus jugadores, Scaloni se aproxima a la hora de las decisiones y destacó en varias ocasiones la necesidad de contar con jugadores en plenitud, un tema que considera innegociable.

"Creo que el futbolista es muy noble. Pero después, lo que tenga que pasar, va a pasar", dijo en referencia a posibles cambios obligados.

Messi "viene bastante bien"

A partir de esta incertidumbre que recién se resolverá en los próximos días, el entrenador del campeón del mundo tomará el cotejo contra Islandia como un examen decisivo para muchos, aunque no para Messi, que estuvo en el banco contra Honduras sin jugar ni un minuto, una imagen inimaginable en otras épocas.

El capitán de la Albiceleste terminó su participación en la MLS con un problema muscular que alteró la planificación, aunque eso no impedirá la participación en su sexta Copa del Mundo, un récord que apunta a compartir con el portugués Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

La Pulga, que cumplirá 39 años el 24 de junio próximo, se recupera de una contractura en la pierna derecha, pero Scaloni destacó que su número 10 "se entrenó con el grupo, y eso es importante. Viene bastante bien, incluso puede ser que juegue algunos minutos" frente a Islandia.

Argentina integra el Grupo J y debutará el martes 16 frente a Argelia, en Kansas, mientras que en la segunda fecha se medirá con Austria, en Dallas, y allí mimso completará, cinco días después, la etapa de grupos contra Jordania.