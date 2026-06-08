Países Bajos logra una victoria agónica ante Uzbekistán

Jugadores de Países Bajos celebran luego de un gol en el partido amistoso ante Uzbekistan ( FUENTE EXTERNA )

Derrotados el miércoles por Argelia y a seis días de su debut en el Mundial 2026, Países Bajos sufrió este lunes pero se reencontró con la victoria, 2-1 ante un flojo Uzbekistán en el Icahn Stadium, en Nueva York.

Resultados y desempeño de Países Bajos previo al Mundial 2026

La Oranje, sin embargo, sigue sin entusiasmar.

Pese a un claro dominio, necesitó de dos penales transformados por Cody Gakpo para ganar: el primero pasada la media hora (32') y el segundo en los estertores del partido (90+7').

Autor de 21 goles gol con la Oranje, el delantero del Liverpool se mostró por lo demás muy poco inspirado, al igual que Brian Brobbey, que actuó como ariete en lugar de Memphis Depay, al que el DT Ronald Koeman dio descanso.

Koeman, sin duda contrariado por la falta de eficacia de sus delanteros, también se mostró preocupado por el estado de sus tropas, en particular por la salud de su portero Bart Verbruggen, con un golpe en la cadera y sustituido por Mark Flekken a la hora de juego.

Situación y perspectivas de Uzbekistán en su primera Copa del Mundo

Horas antes, el entrenador neerlandés tuvo que confirmar la baja para el Mundial 2026 de su defensa Jurriën Timber, lesionado en la ingle y sustituido por Lutsharel Geertruida.

Los uzbekos, que disputarán su primera Copa del Mundo, en la que jugarán ante Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en el Grupo K, apenas dieron sensación de peligro este lunes.

Derrotados 2-0 por Canadá el 1 de junio, los hombres del italiano Fabio Cannavaro tuvieron, sin embargo, la satisfacción de marcar un gol en jugada en el minuto 90+2, por medio de Igor Sergeev, cuando el conjunto asiático jugaba en superioridad numérica desde cinco minutos antes por la expulsión de Guus Til por una mano en el 87'.

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