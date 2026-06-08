Platini se querella contra Infantino por tráfico de influencias y denuncia falsa

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Michel Platini interpuso este lunes una denuncia contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por "denuncia falsa" y "tráfico de influencias", en respuesta por el caso que en 2015 frenó su ascenso hacia la cumbre del fútbol mundial, según un comunicado enviado a la AFP.

Esta denuncia, que también tiene como objetivo a dos antiguos responsables de la FIFA, va acompañada de una personación como acusación particular, lo que "conducirá al nombramiento de un juez de instrucción", precisa el antiguo internacional francés.

En 2018 y luego en 2021, Platini había presentado dos denuncias simples en el mismo caso, respectivamente por denuncia falsa contra denunciante desconocido, y por tráfico de influencias contra Gianni Infantino, ambas remitidas a la justicia suiza: la primera fue considerada prescrita y la segunda se archivó sin más trámite el pasado mes de octubre.

El triple Balón de Oro va a iniciar paralelamente un procedimiento civil de responsabilidad contra el organismo rector del fútbol mundial, "para obtener la reparación de todos los perjuicios" relacionados "con las maniobras utilizadas para impedirle ser elegido presidente de la FIFA en 2015", explica.

"No voy a dejar a la gente que me hizo daño", prometía Platini el pasado mes de marzo para la cadena de radio RMC, al evocar el caso de estafa que precipitó su caída antes de concluir con una absolución definitiva en Suiza, en agosto de 2025.

Cronología del caso y consecuencias para la FIFA

Michel Platini considera que Gianni Infantino, que fue su número dos en la UEFA, pero también el exdirector jurídico de la FIFA Marco Villiger y el expresidente de su comisión de auditoría Domenico Scala, "trabajaron para apartarlo de la carrera por la presidencia" de la organización, mediante "acusaciones totalmente infundadas".

La revelación, en otoño boreal de 2015, de un pago de dos millones de francos suizos (2,2 millones de dólares) realizado al francés por la FIFA cuatro años antes, desencadenó una serie de procedimientos disciplinarios y luego penales, justo en el momento en que Michel Platini parecía estar en una posición ideal para asumir la presidencia de la FIFA.

La marginación del antiguo capitán de los Bleus abrió el camino a la inesperada elección, en febrero de 2016, de su secretario general en la UEFA, Gianni Infantino.

El italo-suizo fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023, y aspirará a un nuevo mandato el próximo mes de marzo.

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