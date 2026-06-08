Sheinbaum garantiza una inauguración del Mundial "en paz" pese a violentas protestas de maestros

Estadio Banorte, antiguo Estadio Azteca, donde se jugará el partido inicial del mundial este jueves 11 entre Sudáfrica y México. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gobierno garantizará que la inauguración del Mundial se realice "en paz" en medio de protestas de maestros en la capital.

Un grupo disidente del sindicato de educación exige aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. En paro desde la semana pasada, ha realizado bloqueos de calles y derribó incluso estatuas alusivas a jugadores del Mundial.

Los alrededores de la plaza central del Zócalo, donde estará el 'fan fest', se encuentra bloqueado, según Sheinbaum para "no caer en provocaciones" de reprimir las movilizaciones con la policía.

"Vamos a garantizar (...) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

México recibe a Sudáfrica en la inauguración del Mundial, el jueves en el estadio Azteca.

Los maestros preparan movilizaciones frente a medios de comunicación este lunes en Ciudad de México.

Partidos en México

En México se realizarán un total de 13 partidos oficiales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los encuentros se distribuirán en 3 ciudades anfitrionas. La primera es Ciudad de México (5 partidos): los duelos se jugarán en el histórico Estadio Azteca (oficialmente llamado Estadio Ciudad de México por la FIFA). Esta sede albergará el partido inaugural del torneo el 11 de junio, además de dos encuentros más de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final

También se jugará en Guadalajara (4 partidos): se disputarán en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), el cual recibirá cuatro partidos de la fase de grupos.

Otra sede será Monterrey (4 partidos). Los juegos endrán lugar en el Estadio Monterrey (Estadio BBVA) en Guadalupe. Esta sede albergará tres partidos de la fase de grupos y un partido de la ronda de dieciseisavos de final.

El resto de los 104 partidos del torneo de la FIFA se repartirán entre Estados Unidos (78 partidos) y Canadá (13 partidos).