Diageo LAC presenta "La mejor jugada: celebrar con responsabilidad" rumbo a la FIFA World Cup 2026

El fútbol es un gran motivo para celebrar y juntarse. ( FUENTE EXTERNA )

Diageo Latinoamérica y Caribe presentó oficialmente "La mejor jugada: celebrar con responsabilidad", su primera campaña regional de consumo responsable rumbo a la FIFA World Cup 2026™, una plataforma que busca acompañar a los consumidores adultos durante uno de los momentos culturales y emocionales más importantes para la región.

En América Latina y el Caribe, la Copa Mundial de la FIFA™ no se vive solo durante 90 minutos.

Se vive desde mucho antes: en la previa, en las cábalas, en las reuniones con amigos y familia, en las calles, en los bares y en cada conversación alrededor del fútbol. Es una celebración colectiva cargada de emoción, pasión y orgullo regional.

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A partir de esa realidad cultural nace esta campaña, construida sobre una idea simple: los momentos más importantes se disfrutan más cuando podemos vivirlos completos y recordarlos después.

Como promotor oficial de bebidas espirituosas de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en las Américas, Diageo busca usar esta plataforma global para promover una celebración más consciente y positiva, invitando a los consumidores adultos a tomar decisiones simples que les permitan mantenerse presentes de principio a fin.

La campaña impulsa hábitos prácticos de moderación como tomar pausas entre bebidas, alternar con agua o bebidas sin alcohol, comer antes y durante la celebración, planificar el regreso a casa y no conducir después de consumir alcohol.

Bajo el concepto creativo "La mejor jugada: celebrar con responsabilidad", la iniciativa conecta el lenguaje del fútbol con el valor de la moderación. Porque celebrar responsablemente no significa perderse la emoción; significa poder disfrutar cada gol, cada abrazo, cada cántico y cada historia que hace inolvidable una Copa Mundial de la FIFA™.

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"La Copa Mundial de la FIFA™ representa una de las expresiones culturales más poderosas para nuestra región. Como compañía, queremos ser parte de esa celebración de una manera auténtica y responsable, promoviendo una experiencia positiva para los consumidores adultos", afirmó Álvaro Cárdenas, Presidente de Diageo Latinoamérica y Caribe.

"Esta campaña parte de una convicción muy clara: celebrar mejor no significa celebrar menos. Significa disfrutar el momento completo, mantenerse presente y tomar decisiones que permitan vivir la emoción de principio a fin", agregó.

La campaña se compone de contenidos digitales, piezas audiovisuales, redes sociales, activaciones y alianzas estratégicas en distintos mercados de América Latina y el Caribe.

La plataforma también contará con la participación de marcas icónicas del portafolio de Diageo, incluyendo Don Julio, Buchanan´s, Johnnie Walker y Smirnoff, cada una conectando con la cultura futbolera desde su propia identidad, pero compartiendo un mismo mensaje de moderación y celebración responsable.

Con esta iniciativa, Diageo LAC reafirma su compromiso de seguir impulsando una cultura de consumo más consciente, promoviendo herramientas e información que ayuden a los consumidores adultos a tomar decisiones informadas sobre beber o no beber, en línea con DRINKiQ y la estrategia global de consumo responsable de la compañía.

Sobre Diageo

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas y cuenta con una destacada colección de marcas en las categorías de destilados y cerveza. Estas marcas incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan´s; los vodkas Smirnoff y Ketel One; así como Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa global y sus productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO).

Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro desempeño, visite www.diageo.com. Visite también el recurso global de consumo responsable de alcohol de Diageo, www.DRINKiQ.com, para conocer información, iniciativas y formas de compartir mejores prácticas.