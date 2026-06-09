Nueva York permite a bares y restaurantes abrir hasta las 4 de la mañana durante Mundial
La gobernadora Kathy Hochul promulga ley para extender el horario de venta de alcohol durante todo el torneo y dinamizar los negocios locales
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó este martes una ley que permite a bares y restaurantes del estado abrir hasta las cuatro de la mañana durante Mundial de fútbol de 2026.
La nueva normativa permite a los establecimientos con licencia para el consumo en el local vender bebidas alcohólicas hasta las 4:00 de la madrugada desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026.
"Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región", declaró Hochul en un comunicado.
Disfrutar sin pagar mucho
En ese sentido, la gobernadora dijo que su objetivo es que "todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de tener entrada".
El primer partido del torneo, que enfrenta a las selecciones de México y Sudáfrica, se jugará este jueves en Estadio Azteca de la Ciudad de México.
- No obstante, el primer partido que se jugará en el vecino estado de Nueva Jersey será el próximo 13 de junio y convertirá a Nueva York en la base de operaciones de miles de aficionados internacionales.
La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos, el 13 de junio; Francia-Senegal el 16; Noruega-Senegal el día 22; Ecuador-Alemania el 25; Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.