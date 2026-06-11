St. Joseph´s y Conexus se coronan campeones en la Copa Malta Morena 2026

Los jugadores de Babeque Secundaria, Conexus, St. Joseph's y St. Michael's celebran su triunfo en la edición 2026 de la Copa Malta Morena de Fútbol ( FUENTE EXTERNA )

Los representativos del St. Joseph´s School y Conexus se coronaron campeones nacionales de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026.

El Estadio Cibao FC de Santiago fue el escenario para que las Blue Wolves del St. Joseph´s conquistaran su cuarto título consecutivo en la categoría U18 femenina de la competencia, al imponerse 2-0 sobre Conexus.

Gaia Peña, quien fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa de la final, abrió el marcador al minuto 16 del encuentro, mientras que Julliana Martínez amplió la ventaja al minuto 37 para sellar el triunfo.

"Yo estoy muy emocionada porque era algo que quería desde hace mucho tiempo. Metí el gol que necesitaba y soy campeona de la Malta Morena. Esto es un sueño hecho realidad", expresó Peña, quien participó por primera vez con las Blue Wolves.

En la rama masculina, Conexus logró su tercer título histórico en la competencia al derrotar 2-1 a los campeones de la edición pasada, el Instituto Da Vinci de Santiago.

Conexus tomó el control del encuentro al minuto siete con un gol de Angelo Abreu. Da Vinci igualó las acciones con una anotación de Fernando Álvarez al minuto 35, pero Diego Adams selló la victoria al minuto 68.

"Este triunfo significa mucho para nosotros, porque para algunos es nuestra última Copa Malta Morena, ya que terminamos el colegio, y jugamos con mucho espíritu y corazón", expresó Roberto Olabadía luego del encuentro.

Ahora los Mustangs se han coronado campeones de la categoría máxima masculina en las ediciones de 2022, 2024 y 2026.

Campeones y destacados en la categoría U15

Los equipos ganadores vivirán una experiencia de fútbol inolvidable en Estados Unidos durante este verano.

St. Michael´s y Babeque, campeones en la categoría U15

St. Michael´s School y Babeque Secundaria se coronaron campeones de la categoría U15 de la Copa Malta Morena 2026, celebrada en el Estadio Cibao FC de Santiago.

En la rama femenina, en el primer partido de la jornada, St. Michael´s School venció 1-0 a O&M Hostos en un emocionante encuentro.

Priscilla Coupet marcó el gol al minuto siete para darle a su centro educativo el primer campeonato de su historia en esta categoría.

En la rama masculina, en el segundo partido de la jornada, Babeque Secundaria derrotó 3-1 a O&M Hostos.

Adian Senra abrió el marcador al minuto 29 con un gran gesto técnico. El segundo gol de los campeones llegó al minuto 41, también por intermedio de Senra. Luego, al minuto 54, Daniel Scapin colocó el marcador 3-0.

O&M Hostos logró descontar al minuto 60 con un gol de José Ángel Abreu.

Los más valiosos

En la rama femenina, Mariana Freund fue escogida como Jugadora Más Valiosa, mientras que en la rama masculina el reconocimiento recayó en Allen Jorge Bauger.