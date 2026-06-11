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Nueva York renombra temporalmente dos calles en honor de Thierry Henry y Pelé

La Gran Manzana rinde homenaje a dos leyendas mundiales con cambios de nombre temporales en Manhattan y Queens

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    Nueva York renombra temporalmente dos calles en honor de Thierry Henry y Pelé
    Thierry Henry y Pelé en foto de archivo, el 4 de marzo de 2004. (FUENTE EXTERNA)

    Nueva York sigue aclimatándose al Mundial de fútbol y bautizó temporalmente dos calles en honor de Thierry Henry y Pelé, antes del inicio del torneo este jueves.

    La decisión de la alcaldía, consultada por la AFP, fue celebrada por varias personas agrupadas en la esquina entre la 50ª calle oeste y la 6ª avenida, en el corazón de Manhattan, para asistir al revelado de la pancarta "Thierry Henry Way".

    "Hoy, la ciudad de Nueva York rinde homenaje a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", escribió en Instagram Virginia Maloney, consejera municipal.

    Agradece gesto

    La exestrella del Arsenal y del FC Barcelona, campeón del mundo con Francia en 1998, apareció en un vídeo en Instagram, dando gracias a la ciudad y a su alcalde Zohran Mamdani, "un verdadero fan del Arsenal como todo el mundo sabe".

    "Mi familia estará muy honrada", añadió el francés de 48 años, que aumentó su notoriedad en Norteamérica tras disputar cinco temporadas en el campeonato MLS con los colores de los New York Red Bulls, hasta 2014.

    La ciudad también cambió temporalmente el nombre del cruce entre Shea Road y Meridian Road, en el barrio de  Queens, en honor a la leyenda brasileña Pelé, que fichó en 1975 por el New York Cosmos.

    • Estos nombres de calles se mantendrán hasta el 1 de noviembre
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