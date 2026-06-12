Del pulpo Paul a la Inteligencia Artificial: los chatbots revelan sus favoritos para el Mundial 2026

El pulpo Paul se hizo famoso por predecir desde su pecera los ganadores de los partidos del Mundial 2010. ( FUENTE EXTERNA )

En 2026, la inteligencia artificial sustituye a las tradicionales predicciones sobre el Mundial de fútbol: ChatGPT y Claude apuestan por España. En Francia, Le Chat, desarrollado por Mistral, se decanta por los Bleus y en China, DeepSeek y Qwen predicen el cuarto Mundial de Argentina.

El Mundial 2026 es el primero en el que el uso de la IA está ampliamente extendido, y aficionados de todo el mundo lanzan sus preguntas sobre pronósticos del torneo de Norteamérica, para interés de la comunidad científica.

Esta tendencia a dejarse guiar por predicciones no humanas recuerda al fenómeno del Mundial 2010, el Pulpo Paul, que adivinaba resultados eligiendo entre dos peceras con comida, cada una de ellas con la bandera de uno de los equipos enfrentados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/afp20110120dv898750v1highres-031a9fd1.jpg Stefan Porwoll, gerente del Sea Life Aquarium, presenta el memorial de Paul the Octopus el 20 de enero de 2011 en Oberhausen, en el oeste de Germany. El pulpo adivino fue homenajeado con un "Rincón de Paul" en su antiguo hogar, tres meses después de su muerte, que contiene sus cenizas y un "gran monumento conmemorativo". Paul alcanzó fama mundial durante la 2010 FIFA World Cup en South Africa gracias a su impecable historial al predecir los resultados de los partidos. Murió en octubre de 2010. (FOTO AFP / PATRIK STOLLARZ)

El mito del "oráculo animal"

En 2008, Paul era un pulpo que del Sea Life Centre en la ciudad de Oberhausen, Alemania. A los cuidadores se les ocurrió usarlo para predecir los partidos de la Eurocopa 2008.

El método para lograr las predicciones consistía en introducir en su tanque dos contenedores transparentes con comida (un mejillón en cada uno), decorados con las banderas de Alemania y la selección rival de cada jornada.

El contenedor del cual Paul elegía alimentarse primero se determinaba como el ganador del partido. En ese torneo de 2008, Paul logró predecir correctamente el resultado de 4 de los 6 partidos de la selección alemana.

Solo falló en la fase de grupos frente a Croacia y en la gran final, donde se decidió por la pecera germana pero el torneo lo ganó España.

Sin embargo, el salto a la fama lo dio en el Mundial de 2010, cuando acertó los siete resultados de Alemania, que incluyeron la derrota ante Croacia en fase de grupos, y la caída frente a España en semifinales.

Para cerrar por todo lo alto su actuación, Paul predijo la coronación de los españoles como campeones del mundo por primera vez.

Paul falleció pacíficamente por causas naturales pocos meses después de su gloria mundialista, el 26 de octubre de 2010.

IA toma el control

ChatGPT, la IA de OpenIA, fue lanzada al público el 30 de noviembre de 2022, en medio del pasado Mundial de Catar, y al margen de los expertos de Silicon Valley, pocos usuarios conocían el potencial de las IA generativas cuando Argentina se proclamó campeona.

Cuatro años después, hasta instituciones como bancos o universidades están poniendo a prueba los conocimientos futbolísticos de las IA.

Analistas del Bank of America descubrieron que su chatbot de Microsoft Copilot se decantaba por España o Francia. Por su parte, la web de noticias tecnológicas Tom's Guide le preguntó a Gemini (la IA de Google), ChatGPT y Perplexity y en todos los casos obtuvo como respuesta que España ganará el Mundial, con Francia como segunda opción también de forma unánime.

Precisamente, La Roja ganó su único mundial en 2010, una victoria "anunciada" por el Pulpo Paul.

Otra página de noticias, Decrypt, obtuvo resultados similares al preguntar a chatbots de occidente como ChatGPT y Claude, la IA de Anthropic.

Sin embargo, al preguntar a las IA chinas como DeepSeek o Qwen, descubrió que ambas se decantan por Argentina.

Unos resultados que despiertan el interés científico.

Investigadores de la Ludwig Maximilian University, en Alemania, tratan de descubrir qué modelo será el más exacto en sus predicciones, evaluando la precisión de cada uno de ellos en cada partido en la web pública LLM SoccerArena.

"Necesitamos puntos de referencia que no solo pongan a prueba tareas abstractas, sino cómo los modelos se enfrentan a la información dinámica, a la incertitud y a resultados que pueden ser comprobados más tarde" y comparados con el resultado real, declaró en un comunicado el investigador de la LMU Stefan Feuerriegel.

Estos investigadores de Múnich están probando las previsiones de IA basadas en su conocimiento interno y también en su capacidad para integrar información encontrada en internet sobre factores condicionantes como lesiones, convocatorias o incluso qué predicciones arrojan los mercados de apuestas.