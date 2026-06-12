El futbolista que no podrá ingresar a Canadá por acusación de violación sexual

Partey podrá disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra en Boston y contra Croacia en Filadelfia. ( AFP )

Las autoridades de Canadá rechazaron el ingreso al país del futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y no podrá estar con la selección africana en su debut en el Mundial 2026 contra Panamá, comunicó la FIFA, confirmando una información de prensa.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó el organismo este viernes.

Partey ya se encuentra junto con el resto de la delegación ghanesa en Estados Unidos, en el campamento base en la Universidad Bryant de Boston, informó a la AFP una fuente cercana a la delegación del país africano, dando a entender que el jugador tenía su visa.

En consecuencia, Partey podrá disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra en Boston y contra Croacia en Filadelfia. La FIFA reiteró que "no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados".

Partey será juzgado el próximo año por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

"Como en anteriores eventos de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país", insistió.

Esta información fue después confirmada por la policía fronteriza estadounidense (CBP) a demanda de la AFP.

"El 3 de junio de 2026, agentes del CBP inspeccionaron y autorizaron la entrada a Estados Unidos de Thomas Partey, ciudadano ghanés", declaró un portavoz.

"Estados Unidos está al tanto del procedimiento judicial en curso contra el señor Partey; sin embargo, hasta la fecha, éste no ha sido condenado por ningún delito y fue admitido en Estados Unidos tras recibir la expedición de un visado", precisó.

- Primer rival de Panamá -

Solicitado por la AFP, el servicio de inmigración canadiense rechazó confirmar la noticia con el argumento de que "no puede proporcionar detalles de ninguna situación individual".

"Sin embargo, podemos afirmar que la seguridad de los canadienses es nuestra prioridad mientras recibimos a los participantes de la Copa Mundial de la FIFA y a visitantes de todo el mundo", añadió el IRCC.

Este servicio reiteró también que "aplica sus normas de manera coherente y sin excepción, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el papel que se desempeñe en el torneo".

Partey será juzgado el próximo año por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

El volante ghanés, que se ha declarado no culpable de estos cargos, se incorporó al equipo londinense procedente del Atlético de Madrid en 2020 en un traspaso valorado en unos 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Dejó el Arsenal en junio de 2025 para regresar a LaLiga, con el Villarreal, tras disputar 167 partidos con los Gunners.

Partey ha sido internacional con Ghana en más de 50 ocasiones y forma parte de la convocatoria del equipo africano para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.