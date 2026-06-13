Con Depay, Países Bajos se estrena en el Mundial ante un Japón sin capitán

Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará el domingo en el Mundial de Norteamérica 2026 en Dallas ante un Japón diezmado por la salida por lesión de su capitán, Wataru Endo.

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los tulipanes aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que en Catar 2022 la Argentina de Messi los eliminó.

Enfrente, los asiáticos apostaron a la continuidad al mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria asiática.

Una tranquilidad que perdió en la antesala en su debut ante Países Bajos cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, quedó fuera del Mundial al no poder recuperarse de una lesión.

El centrocampista del Liverpool intentó hasta días antes del debut recuperarse de una lesión en un pie, pero terminó sin Copa y anunció su retiro de los Samuráis Azules.

Shuto Machino será su sustituto y el equipo tendrá en Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad, a una de sus figuras a seguir.

- Depay, en plena recuperación -

Japón ha tenido "disciplina y calidad y a eso le añadimos un buen grupo, nos llevamos todos bien" y "podremos ir más lejos" que en el anterior Mundial, dijo Kubo a periodistas en la semana previa al arranque de la Copa.

Por las filas neerlandesas, Ronald Koeman en su debut mundialista como entrenador tiene claro que Japón merece consideración, pero que su seleccionado tiene historia de respaldo.

"Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos", subrayó el exentrenador del FC Barcelona, en una semana previa al debut marcada por las molestias físicas de algunas de sus piezas clave.

El guardameta Bart Verbruggen, del Brighton, es uno de los que llega entre algodones tras sufrir un duro golpe en la cadera en un amistoso ante Uzbekistán.

Mientras que las miradas se centran en cuál será el nivel de la figura del ataque de los tulipanes, Memphis Depay.

El jugador del Corinthians de Brasil llega a la Copa del Mundo con dos meses de inactividad a cuestas por una lesión en el cuádriceps derecho.

"Sabemos que Memphis ha tenido algunas lesiones y no ha jugado en las últimas semanas, pero ya está de vuelta y cada día está más cerca de recuperar su forma física", afirmó el técnico.

Koeman aseguró que preparan al máximo goleador de la Naranja, con 55 tantos, para que en su tercer Mundial "esté listo y al cien por cien".

Países Bajos lo necesita para sacar ventaja ante Japón el domingo a partir de las 20H00 GMT, y en los otros dos choques de un Grupo F que completan Suecia y Túnez.

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