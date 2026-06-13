Luca Zidane, un nombre de peso a la orden de Argelia en el Mundial

Luca Zidane se incorporó recientemente a la selección de Argelia y encara una apuesta de alto vuelo para los Zorros del Desierto, de regreso en una Copa del Mundo tras quedar fuera en las dos ediciones pasadas.

La apuesta es frágil: el guardameta sufrió una lesión que comprometió seriamente su participación en Norteamérica 2026. Pero la duda quedó despejada con el anuncio oficial de la lista de jugadores convocados para la máxima cita mundial del fútbol.

Zidane, del Granada de la segunda división española, integra la convocatoria de Argelia junto al capitán Riyad Mahrez y al defensa del Lille Aissa Mandi, quien formó parte del equipo que disputó el último Mundial de los argelinos, Brasil 2014.

En un equipo en reconstrucción, el Mundial podría marcar un punto de inflexión para el guardameta si confirma su regreso a su mejor nivel y así dejar de ser "el hijo de".

Tanto en Argelia como en Francia su apellido remite a su padre, el mítico Zinedine Zidane. El campeón del mundo es venerado tanto en su país como en la nación que su hijo representará.

En 2006 fue recibido como un jefe de Estado y condecorado por el entonces presidente argelino Abdelaziz Buteflika, posteriormente depuesto y fallecido.

Para Argelia, Luca produce un eco mediático inmediato, dando a la selección visibilidad internacional y reforzando su atractivo.

Su desembarco despertó expectación y curiosidad. La prensa calificó de "gran golpe mediático" de la Federación Argelina de Fútbol el arribo del jugador.

- "Amor por Argelia" -

El futbolista invoca el "amor" de su familia por Argelia.

Un sentimiento que "no se puede explicar", declaró a la revista Onze Mondial. "Tenemos una cultura argelina desde que éramos muy pequeños y son mis abuelos quienes nos transmiten ese amor", añadió.

"Cuando me pongo la camiseta de la selección, cuando escucho el himno nacional, son emociones increíbles", afirma.

Pese a la entrega por Argelia, la participación en el Mundial de Zidane, de 28 años, aún no está asegurada.

El hijo de Zizou sufrió una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula y mentón con su club, a finales de abril frente al Almería.

La lesión de Luca no fue la única mala noticia para el entrenador suizo-bosnio Vladimir Petkovic. El DT se encontró con otros dos guardametas procedentes del extranjero víctimas de lesiones: Anthony Mandréa (luxación de hombro) y Melvin Mastil (operado de una hernia inguinal).

Finalmente, Mastil (Nyon, Segunda División de Suiza) figura en el grupo de porteros convocados para el Mundial junto a Luca Zidane, Oussama Benbot (USM Argel) y Abdelatif Ramdane (MC Argel).

Argelia enfrenta un duro Grupo J que encabeza la campeona del mundo, Argentina, y completan Jordania y Austria.

- Un "valor seguro" -

El excapitán de la selección argelina Mahmoud Guendouz, mundialista en 1982 y 1986, mostró su preocupación ante las lesiones en el arco.

"Estamos en un buen lío tras la lesión de los tres porteros nacionalizados" argelinos, dijo Guendouz, quien lamentó la falta de "planificación" a largo plazo.

En Argelia, Luca Zidane se impuso como ficha puesta, pese a una trayectoria irregular en la que no ha alcanzado el lugar en la élite europea que se esperaba.

Para el escritor Said Selhani, "Luca Zidane es una muy buena elección para la selección, es un valor seguro".

"Técnicamente, su nivel es mejor que el de la mayoría de los porteros del campeonato nacional", agregó.

Campeona de África en 2019, Argelia busca un sucesor para Rais M'Bolhi, inamovible guardameta desde 2010.

Para Luca, la comparación con su padre es inevitable.

Sobre el terreno de juego, intenta imponerse por sus propias cualidades, sin mostrar todavía la autoridad de los grandes porteros internacionales.

Pero Los Verdes le ofrecen una vidriera mundial y la antesala del Mundial lo demuestra. Zidane fue figura en el sorprendente triunfo 1-0 en un amistoso ante Países Bajos.

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