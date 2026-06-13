El Mundial 82 y Del Bosque: la pasión española de Bubista, técnico de Cabo Verde

El único televisor del pueblo, en blanco y negro, y el Mundial de España 1982 fueron el infalible cóctel para que un niño se enamorara del fútbol. Bubista, el técnico de Cabo Verde, declarado admirador de Vicente del Bosque, se enfrenta a la Roja el lunes en Atlanta.

"Un señor, inmigrante, había traído del extranjero un televisor sin color... El problema era que cobraba entrada para que la gente entrara a su casa a ver los partidos del Mundial", rememora Bubista en un artículo en primera persona en la plataforma especializada Coaches' Voice.

Pedro Leitão Brito se crió en el pueblo de Povoação Velha, en la Isla de Boa Vista, a la que debe su apodo, Bubista.

El técnico, de 56 años, tenía cinco cuando Cabo Verde, un archipiélago de diez islas volcánicas enfrente de las cosas de Senegal (525.000 habitantes, 4.033 km²), se independizó de Portugal y emergió como país en 1975.

"Yo tenía 12 años y ningún dinero para pagar la entrada... De vez en cuando, conseguíamos engañar al hombre que se quedaba en la puerta, controlando las entradas, y nos conseguíamos colar... Fue en esa época cuando empecé a entender lo que quería para mi vida", relata sobre el flechazo que le supuso ver por primera vez un Mundial.

- Dos partidos con el Badajoz -

Bubista creció y consiguió ser futbolista, un modesto defensa cuya carrera transcurrió entre Angola, Portugal y Cabo Verde, con un breve paso por el fútbol español, un par de partidos en el Badajoz, en segunda división, en la temporada 1995-96.

"Lo llevo dentro desde muy pequeño, cuando mi madre nos hacía balones con calcetines. Yo vivo el fútbol las 24 horas del día, eso ha aportado una energía muy positiva para nuestros jugadores y nuestra gente", rememora.

De jugador internacional y capitán de los Tiburones Azules, cuya federación se fundó en 1982, a formar parte del cuerpo técnico hasta hacerse con las riendas del equipo como seleccionador en 2020.

Seis años después, tras una progresión increíble, con un equipo capaz de ganar en casa a potencias como Egipto y Camerún además de alcanzar los cuartos en la Copa de África 2023, Cabo Verde se estrenará en un Mundial.

"Tras nuestra clasificación, dije que quería enfrentarme a las mejores selecciones... Se puede decir que se nos ha concedido el deseo", bromeaba Bubista tras el sorteo, emparejado en el Grupo H junto con España, Uruguay y Arabia Saudita.

El histórico billete al Mundial llevó consigo una explosión mediática para el segundo país más pequeño de los 48 que participan en el Mundial de Norteamérica tras Curazao.

- Se enfrentará a Bielsa -

"Tras nuestra clasificación, conocí a Vicente Del Bosque en un evento en Barcelona. Es uno de mis grandes referentes como seleccionador. Siempre he admirado su postura y elegancia a la hora de resolver problemas y liderar a un grupo de jugadores naturalmente heterogéneo", dijo Bubista sobre el técnico que llevó a España el título mundial en 2010.

"Todavía me cuesta creer que, al igual que Del Bosque o gente como Franz Beckenbauer y Marcelo Bielsa -seleccionador de Uruguay-, otras dos referencias que tengo, yo también voy a vivir un Mundial", añadió.

Antes de volar a Norteamérica los Tiburones Azules se concedieron una gira de despedida por varias islas del archipiélago (Sao Vicente, Sal y Fogo) donde llenaron el depósito de cariño entre cánticos y batucadas.

"¡Todos tienen su corazón puesto en esta selección!", celebró Bubista en la despedida, a finales de mayo, entusiasmado ante la AFP.

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