Senesi llega a Kansas City y Argentina completa su plantel para el Mundial

El defensor Marcos Senesi se unió este sábado a la concentración de Argentina en Kansas City, completando el plantel que defenderá el título en el Mundial 2026 liderado por Lionel Messi.

El nuevo central del Tottenham fue el jugador elegido para sustituir a Leonardo Balerdi, que se cayó de la convocatoria debido a una lesión muscular en su pierna derecha.

Reacciones y declaraciones de Marcos Senesi tras la convocatoria

Senesi, de 29 años, aterrizó en Kansas City unas horas antes del entrenamiento matinal que realizará el equipo de Messi a partir de las 11H00 locales (16H00 GMT).

En declaraciones en el aeropuerto, el zaguero envió primero un mensaje de ánimo para Balerdi.

"Quiero mandar un abrazo al Flaco, es una situación difícil para él", afirmó. "Yo estoy muy contento de esta oportunidad y quiero tratar de disfrutarlo al máximo".

La llamada de Scaloni, que se tomó cinco días para elegir al relevo de Balerdi, encontró a Senesi pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.

"Estaba entrenándome a la expectativa. Obviamente no tuve contacto de nada hasta último momento", señaló.

"Uno la esperanza siempre la tiene y yo la tuve hasta el último momento", explicó el defensa, que también se refirió al vídeo que su pareja grabó y subió a redes en el momento de la llamada de Scaloni.

"Fue algo espontáneo, del momento. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando, lo normal y justo me entró la llamada", relató.

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