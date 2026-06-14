Ecuador tropieza ante Costa de Marfil en su estreno en el Mundial 2026

El centrocampista marfileño Franck Kessie (número 08) y el delantero ecuatoriano Enner Valencia (número 13) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo E del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el Estadio de Filadelfia, el 14 de junio de 2026. ( CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

Ecuador sucumbió 1-0 ante la ofensiva de Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor.

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde septiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90 tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final.

Alemania reconfirmó su favoritismo para liderar el cuadrangular al vapulear más temprano en Houston al debutante Curazao (7-1), a priori la selección más débil de la serie.

En la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, colonizada por una marea amarilla de ecuatorianos, Sebastián Beccacece tuvo un estreno amargo en su primer partido como DT en una Copa del Mundo.

El causante de su desgracia fue Diomande, de 19 años, una auténtica pesadilla por la banda izquierda para un lateral de quilates como Piero Hincapié, subcampeón con el Arsenal de la pasada Liga de Campeones de Europa.

Con un plantel de 26 jugadores en el que hay 15 debutantes mundialistas, la Tricolor buscará recomponer el camino el sábado ante Curazao en Kansas City. El mismo día, Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto.

Dolor de cabeza

El encuentro terminó "lamentablemente con el dolor de la derrota" para los tricolores, dijo en una rueda de prensa el técnico Sebastián Beccacece al finalizar el partido. "Pero esto es el comienzo y hay que seguir trabajando", agregó.

"Es difícil empezar perdiendo", admitió por su lado el capitán Enner Valencia, el veterano capitán del Pachuca mexicano.

"Este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más. Estoy seguro de que la vamos a sacar adelante", agregó el exastro del West Ham y el Everton de Inglaterra.

La Tricolor buscará recomponer el camino el sábado ante Curazao en Kansas City. Ese día, Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto.