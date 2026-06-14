Japón frena a Países Bajos y rescata un agónico empate en Dallas

El delantero de Japón #19 Koki Ogawa reacciona al segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo F de la Copa Mundial 2026 entre los Países Bajos y Japón, disputado en el Estadio de Dallas en Arlington el 14 de junio de 2026. ( ARIC BECKER / AFP )

Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos en el Mundial Norteamérica 2026 que premió la fortaleza anímica de los asiáticos.

En el duelo que abrió el Grupo F, los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51', pero Keito Nakamura igualó seis minutos después. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64', y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88' el agónico 2-2 definitivo.

"Estoy decepcionado por no ganar, pero no soy tan negativo", declaró Koeman ante las críticas de algunos periodistas neerlandeses en la conferencia de prensa.

En cambio, "por supuesto que podemos rendir mejor y necesitamos crecer durante el torneo", concedió.

La pelota al pie y la paciencia de los europeos pareció ser suficiente para un estreno con triunfo, pero los dirigidos por Hajime Moriyasu tenían otros planes, que finalmente concretaron gracias a un desvío que ayudó a la definición de Kamada, centrocampista del Crystal Palace.

En el primer tiempo, el partido fue intenso y el bloque defensivo de los nipones funcionó a pleno, con un certero Zion Suzuki bajo los palos.

El equipo de Moriyasu vivió en la semana previa al partido momentos de tensión cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, quedó fuera del Mundial al no poder recuperarse de una lesión.

Excluido del equipo por su entrenador, el centrocampista del Liverpool anunció su retiro del combinado asiático.

Final de vértigo

El golpe anímico de perder a su capitán fue apenas un recuerdo este domingo para el equipo asiático, en un duelo en el que las idas y vueltas estaban reservadas para una segunda mitad de alto voltaje.

A minutos de iniciar el complemento, con un remate de cabeza de manual de Van Dijk abrió el marcador y siguió un misil desde las puertas del área de Nakamura, que avisó que los Samuráis Azules darían pelea hasta el final.

En un tramo de juego frenético, los neerlandeses se adelantaron de nuevo a los 64 minutos, cuando Summerville, del West Ham, superó a su marcador por la banda derecha y, con la zurda, colocó el balón con rosca en el ángulo de Suzuki.

Pero el héroe de la tarde en Dallas fue Kamada con el gol del agónico empate.

"No estamos completamente satisfechos con el empate, pero Países Bajos es un equipo de primer nivel y tratamos de competir. Fuimos tenaces pero pacientes y mantuvimos la calma", resumió el DT japonés.

Además de la igualdad, Países Bajos se lleva inquietudes por la presentación de su histórico goleador Memphis Depay, que ingresó al minuto 70 y se mostró lejos de su mejor forma.

Depay llegó a la Copa del Mundo tras meses marcados por bajos rendimientos y una lesión que lo dejó fuera de acción en el Corinthians de Brasil por dos meses.

"Hoy fue un partido muy díficil, muy difícil de inicio a fin y conseguimos un punto", dijo Van Dijk a la prensa después del juego.

En la continuidad del Mundial, Koeman y sus dirigidos deberán demostrar ante Suecia y Túnez, los otros dos rivales del Grupo F que se enfrentan este domingo, que tienen con qué sacar la cara por una selección acostumbrada a protagonizar instancias finales en los mundiales.

La triple vicecampeona del mundo, 1974, 1978 y 2010, tiene en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá la misión de superar los cuartos de final que firmó en Catar 2022.

Sin tanta presión histórica, Japón busca superar por primera vez en mundiales los octavos de final.