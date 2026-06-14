Dos zarpazos australianos acaban con la Turquía de Arda Gül

Momento de acción del partido entre Turquía y Australia en el Mundial de Fútbol 2026 ( AFP )

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La selección de Australia derrotó por 2-0 a Turquía en partido del Grupo D del Mundial de Norteamérica, este sábado en el Estadio de Vancouver, en Canadá.

Con dos zarpazos, uno en cada periodo, de Nestory Irankunda (27') y Connor Metcalfe (75'), los Socceroos acabaron con la resistencia del equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella y liderado en la cancha por la joven estrella del Real Madrid Arda Güler.

Irakunda, delantero de 20 años del Watford inglés y nacido en Tanzania, adelantó a los oceánicos en una gran jugada individual superando por velocidad a los defensores turcos y batiendo a Ugurcan Cakir cuando el arquero salió a la desesperada a achicar huecos (27').

El partido pudo haber sido otro tres minutos más tarde si Abdulkerim Bardakci hubiese empatado el duelo, pero el latigazo lejano del central turco lo escupió el palo derecho del arco defendido por el joven Patrick Beach, que le quitó el puesto al capitán Matt Ryan.

Ya en la segunda parte, cuando los turcos se desesperaban por no encontrar espacios en la defensa australiana, los Socceroos sentenciaron con un disparo lejano del centrocampista del St. Pauli alemán Metcalfe.

Alineaciones y dirección técnica de ambos equipos

Este partido completó el Grupo D del Mundial, comandado por Estados Unidos y Australia con 3 puntos, mientras que Turquía y Paraguay lo cierran sin haber puntuado.

Alineaciones:

Australia: Patrick Beach - Alessandro Circati, Jacob Italiano (Jason Geria 74), Harry Souttar (cap), Cameron Burgess, Jordan Bos (Aziz Behich 84), Aiden O'Neill - Connor Metcalfe, Paul Okon (Jackson Irvine 84), Mohamed Touré (Tete Yengi 74), Nestory Irankunda (Nishan Velupillay 61). DT: Tony Popovic.

Turquía: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (Mert Muldur 81), Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu - Arda Guler, Hakan Calhanoglu (cap) - Orkun Kökcü (Yunus Akgün 62), Ismail Yuksek (Salih Özcan 81), Baris Alper Yilmaz (Kenan Yildiz 46) - Muhammed Kerem Aktürkoglu (Deniz Gul 85). DT: Vincenzo Montella.

mcd/pc/mas