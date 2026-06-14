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Mundial de futbol 2026
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Alemania golea sin piedad 7-1 ante valiente Curazao en debut mundialista

La selección alemana marcó tres goles en la primera mitad del juego

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    Alemania golea sin piedad 7-1 ante valiente Curazao en debut mundialista
    Felix Nmecha de Alemania (derecha) y Juninho Bacuna de Curazao en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Curazao, en Houston, EE. UU., el 14 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAM WASSON)

    El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

    Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38, un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso.

    Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

    Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadmium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

    Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

    Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

    Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

    El próximo rival de los alemanes será Costa de Marfil en Toronto mientras que Curazao se medirá con Ecuador en Kansas, ambos el 20 de junio.

    Alineaciones:

    Alemania: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap) (Anton Waldemar 83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger 73), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum 73) - Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic - Jamal Musiala (Deniz Undav 64), Felix Nmecha (Leon Goretzka 73), Florian Wirtz - Kai Havertz.

    DT: Julian Nagelsmann.

    Curazao:

    Eloy Room - Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville - Tahith Chong (Gervane Kastaneer 83) - Livano Comenencia, Leandro Bacuna (cap) - Juninho Bacuna - Sontje Hansen (Jeremy Antonisse 46), Jurgen Locadia (Jearl Margaritha 65).

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